Сестра Шавката Рахмонова прокомментировала свой "переход" в UFC

Девушка-боец из Казахстана Сора Рахмонова готова к выступлениям в UFC, сообщают Vesti.kz. В интервью "Вестнику ММА" она назвала сроки перехода в сильнейший промоушен смешанных единоборств в мире.

26 мая Рахмонова победила нокаутом россиянку Валерию Карыгину на турнире Naiza FC 51, прошедшего в Алматы. После победы она обратилась к Дане Уайту и намекнула о желании попасть в UFC. Стремление Соры поддержал и ее брат Шавкат Рахмонов, выступающий в UFC в полусреднем весе.

– Были ли какие-то разговоры, что тебя могут подписать в UFC? Очевидно, что у тебя сейчас звездная фамилия, плюс то, что ты сейчас показала в этом бою – очень крутая ударка. То, что в UFC любят. Ты отказывалась от борьбы, накидывала злые локти, колени, работала серийно. По UFC есть разговоры с тренером, с менеджером?

– Нурбек Карабала (глава лиги Naiza) говорит, что после этого боя либо в UFC, либо на Dana White Contenders, наверное, буду драться. После этого боя, наверное. Честно говоря, борьба у меня тоже хорошая. Просто, самое главное, нужно в себя верить. И стойка у меня хорошая. Это у меня в крови – казахская кровь!

- А чувствуешь ли ты, что уже готова?

- Конечно, я готова. Мне 24 года. Просто надо в себя верить. Я раньше очень сильно переживала, сейчас у меня такого нет. Психологически и морально я готова.

В ММА Сора Рахмонова провела пять боев, в которых одержала четыре победы, из которых три досрочно. Ее брат Шавкат Рахмонов выступает в UFC с октября 2020 года - казахстанец провел пять поединков и все выиграл досрочно.

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