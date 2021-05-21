"Сделать ярко и запомниться зрителям". Названа главная цель Исмагулова в первом бою в UFC за полтора года

Перспективы казахского бойца из России Дамира Исмагулова в UFC зависят от его ближайшего поединка. Об этом в беседе с корреспондентом Vesti.kz заявил британский журналист спортивного сайта MMA Plus Бен Смит. Он восхитился послужным списком спортсмена и назвал его задачу на предстоящий бой с бразильцем Рафаэлем Алвесом.

"Исмагулов - невероятный боец. У него великолепный винстрик. Он одержал 17 побед подряд. Я уверен, что у него один из самых сильных подбородков в дивизионе, но ему нужно научиться финишировать своих соперников. Это крайне важно для успеха в UFC. На мой взгляд, он "темная лошадка" этого вечера. От него можно ожидать все что угодно.

Однако для дальнейшего роста в рейтинге необходимо победить красиво. Сейчас в UFC недостаточно выигрывать все схватки - главное сделать это ярко и запомниться зрителям. Исмагулову не хватает эффектности и зрелищности", - отметил Смит.

Напомним, что для Исмагулова этот поединок в ночь на воскресенье, 23 мая, в Лас-Вегасе (Невада, США) станет первым по новому контракту с UFC. Из-за травмы он не выходил в октагон с августа 2019 года. До этого он одержал в промоушене три победы в трех боях.

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