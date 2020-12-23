"Самый серьезный боец". Комментатор UFC ТВ оценил шансы Жумагулова и раскрыл сильные стороны соперника

Димаш Тулегенов

Комментатор телеканала UFC ТВ Олег Володин обсудил с корреспондентом Vesti.kz предстоящий бой казахстанца Жалгаса Жумагулова (13-4) и представителя Швеции Амира Альбази (13-1). Он отметил сильные и слабые стороны файтеров, а также дал свой прогноз на этот поединок.



Ровно месяц остался до турнира UFC 257, который возглавит бой с приставкой "супер" между легковесами Дастином Порье (26-6-0-1) и Конором МакГрегором (22-4). В предварительном карде этого ивента, который пройдет на Бойцовском острове в Абу-Даби (ОАЭ), выступят два казахстанских бойца - Жумагулов и представитель легчайшего веса Сергей Морозов (16-4), для которого поединок против Умара Нурмагомедова (12-0) станет дебютным в промоушене.



"Альбази - очень крутой джитсер, и он в очередной раз это доказал в поединке противПричем он опасен из любой позиции - и сверху, и со спины. Лично для меня Альбази - самый серьезный соперник в карьере Жалгаса.

Швед даже в стойке неплох, хотя у него это бывает всплесками. Но у него есть очевидные слабости. Например, если на него давить и при этом держать дистанцию, с которой можно реагировать на выпады в ноги, то все его сильные стороны можно нивелировать. Так действовал Хосе Торрес, который нанес Альбази единственное поражение в карьере. И это может принести успех Жумагулову".



