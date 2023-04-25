"Сам нарвался". Порнозвезда отреагировала на драку экс-бойца UFC

Актриса фильмов для взрослых Кендра Ласт высказала свое мнение по поводу уличной драки, в которой участвовал известный американский боец ММА Нейт Диас, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На видео, которое появилось в социальных сетях, можно увидеть, как Диаз наносит удушающий прием неизвестному мужчине и бросает его на землю.

"Слушайте, выглядит так, будто Нейт Диас совсем не хотел участвовать в этой потасовке. Парень, которому он накостылял, сам нарвался. Как говорится, "будешь играть с огнем - довыпендриваешься", - написала порнозвезда в социальных сетях.

В то же время, 5 августа Нейт Диаз планирует участвовать в боксерском поединке против популярного блогера Джейка Пола.

Звездного бойца уволили из UFC

38-летний Диас выступал под эгидой UFC в легкой и полусредней весовых категориях. В 2012 году бился за титул чемпиона организации в легком весе, но единогласным решением уступил соотечественнику Бенсону Хендерсону.

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