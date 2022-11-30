Звездного бойца уволили из UFC

Звездный боец MMA Нейт Диаc больше не является частью UFC. Промоушен официально удалил американца из реестра своих бойцов, сообщает "Матч ТВ".
Ранее у Диаса завершился контракт с промоушеном. Спортсмен открыто заявлял, что уже давно пытался покинуть организацию.
Свой последний бой Диас провел в сентябре, в нем он победил соотечественника Тони Фергюсона болевым на шею.
Нейт бился в легкой и полусредней весовых категориях. До подписания в UFC преимущественно выступал в World Extreme Cagefighting (WEC).
37‑летний Диас за карьеру одержал 24 победы при 13 поражениях.
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