Решение судей в бою Исмагулова вызвало несогласие у бойца UFC

Грузинский боец UFC Роман Долидзе в интервью MMA.Metaratings.ru подвел итоги боев с участием своих друзей Гурама Кутателадзе и Альберта Дураева на турнире UFC on ESPN 37, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В минувшие выходные шведский файтер грузинского происхождения Кутателадзе уступил казахстанскому бойцу Дамиру Исмагулову раздельным решением судей. А россиянин Дураев потерпел поражение от американца Хоакина Бакли техническим нокаутом во втором раунде.

"Я смотрел поединки Гурама и Альберта, сидел, болел и переживал. Мне всегда тяжелее следить за боями моих друзей, легче выступать самому. Мне всегда это очень тяжело дается. Я не согласен с решением по Гураму, а у Альберта, к сожалению, очень сильно заплыл глаз, и это не позволило ему продолжить бой", - сказал Долидзе.

Напомним, Исмагулов после победы бросил вызов экс-претенденту на титул UFC.

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