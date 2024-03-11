Рахмонову выбрали соперника на претендентский бой в UFC

Австралийский боец UFC Джек Делла Маддалена (17-2) вызвал на бой казахстанского полусредневеса Шавката Рахмонова (18-0). Американский спортивный портал MMA Fighting не оставил этот факт без внимания и называет Маддалену главным претендентом на титульный элиминатор с "Номадом", передают Vesti.kz.

"Бой топ-бойцов UFC в полусреднем весе Шавката Рахмонова и Джека Делла Маддалены представляется возможным, по крайней мере теоретически.

Рахмонов ответил на вызов Маддалены, который на UFC 299 нокаутировал Гилберта Бернса.

29-летний Рахмонов в настоящее время занимает третье место в рейтинге американского промоушена благодаря победной серии из шести боев (он также является третьим номером в рейтинге MMA Fighting). Совсем недавно он победил двукратного претендента на титул Стивена Томпсона на турнире UFC 296 и заставил многих заговорить о возможном титульном шансе.

Впечатляющая победа нокаутом над Бернсом позволит Маддалене занять четвертое место в рейтинге промоушена (пятое место в рейтинге MMA Fighting). Это сделает его главным претендентом на титульный элиминатор с Рахмоновым.

Маддалена одержал семь побед подряд, оформив триумф на турнире UFC 299. Он также отличился, вызвав на бой Рахмонова, который, как сообщается, испытывает трудности с поиском высококлассной оппозиции", - пишет источник.