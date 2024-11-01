Рахмонову нашли замену после срыва боя на UFC 310

Бывший боец UFC Чейл Соннен поделился мнением о срыве чемпионского поединка между непобежденным казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (18-0) и обладателем титула в полусреднем весе Белалом Мухаммадом (24-3-0-1), сообщают Vesti.kz.

Их поединок должен был состояться декабря в Лас-Вегасе (США) на турнире UFC 310. Однако накануне Мухаммад снялся с боя, объяснив свой отказ заболеванием. Сам Рахмонов заявил о готовности в декабре подраться за временный титул с любым другим претендентом.

"Не надо хейтить Белала за срыв боя. Все эти инфекции очень неприятны, из-за них люди лишаются конечностей или даже жизни. Иногда критика справедлива, но не в этом случае.

Руководство UFC постарается сохранить кард турнира UFC 310 в приличном виде. Они попытаются оставить Рахмонова в составе участников. Мне кажется, это невозможно. Нетитульный бой не может быть главным на номерном турнире. Можно провести бой за временный пояс, но вряд ли кого-то вдохновит соперничество Рахмонова с кем-то, кто еще даже неизвестен. Мне кажется, с этим боем можно попрощаться. Плюс я не думаю, что Иану Гарри будет по душе такой вариант.

Самое простое - заменить главный бой UFC 310 на поединок Перейры и Анкалаева. Рахмонов не может возглавлять заключительный номерной турнир года. Особенно в мировой столице боев. Если бой Рахмонова сделать со-главным событием… Можно позвать Колби Ковингтона, вернуть Хорхе Масвидаля", - сказал Соннен в видео на своем канале.