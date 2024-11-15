Рахмонова предостерегли от ошибки в бою за временный титул UFC

Американский журналист Джек Маккаферри высказался корреспонденту Vesti.kz о возможном бое непобежденного казахстанца Шавката Рахмонова (18-0) с ирландцем Ианом Гэрри (15-0). В ходе беседы специалист отметил ключевое значение этого противостояния.

Ранее появилась информация о возможном бое Рахмонова с Гэрри (15-0) на турнире UFC 310, который состоятся 7 декабря в Лас-Вегасе (США).

"Конечно, для Гэрри - это большой подарок. Он только попал в топ-10 и сразу получил бой за временный титул. Однако из-за отказа топов Рахмонов рискует вообще пропустить дату. Ему необходимо провести поединок, чтобы не застывать. Я думаю, что здесь казахстанец является фаворитом. Он способен досрочно завершить бой, но недооценивать соперника на таком уровне является большой ошибкой. Это будет хороший поединок", - заявил Маккаферри.

Напомним, ранее у Рахмонова сорвался поединок против действующего чемпиона UFC Белала Мухаммада. Американский боец палестинского происхождения снялся с боя из-за проблем со здоровьем.

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