Рахмонова назвали единственным достойным соперником для чемпиона UFC

Российский боец в легком весе Юсуф Раисов в интервью MMA.Metaratings.ru прокомментировал ситуацию в полусреднем дивизионе UFC, где новым чемпионом является его соотечественник Ислам Махачев, передают Vesti.kz.

Серьёзный вызов Махачеву - Рахмонов

"Реальным оппонентом для Ислама является Шавкат Рахмонов. В легком и полусреднем дивизионах UFC сейчас плачевная ситуация. Кроме Армана Царукяна никто не сможет конкуренцию навязать Илии Топурии. То же самое с Махачевым – никто не сможет с ним достойно сражаться, кроме Рахмонова. Я всегда был сторонником того, что на форме опытного спортсмена, который постоянно тренируется, простой никак не сказывается. Думаю, что Рахмонов никак не растерял свою форму", – сказал Раисов.

Махачев выиграл титул в полусреднем весе 16 ноября на турнире UFC 322, когда в главном событии победил единогласным решением судей австралийца Джека Деллу Маддалену.

Что касается Рахмонова, то он не выходил в октагон с декабря 2024 года, когда выиграл по очкам у ирландца Иэна Гэрри на турнире UFC 310.

