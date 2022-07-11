Рахмонов высказался о конкурентах в UFC и раскрыл секрет побед

Казахстанcкий боец UFC Шавкат Рахмонов рассказал о своей оппозиции и высказался об ограничениях, которые помогают ему побеждать, передает корреспондент Vesti.kz.

После победы казахстанец вошел в топ-10 дивизиона, а затем рассказал о своих титульных амбициях.

"Все мои соперники, которых я победил, не хулиганы с улицы. Это топовые бойцы. Возможно, меня недооценивают и на самом деле я лучший сегодня в своем весе. Труднее всего мне дались поединки с Пак Чон-Еном и Леваном Солодовником из-за травм, полученных ранее. Но остальные бои не были чересчур трудными, включая последний бой с Магни. Честно говоря, я ожидал большего", - приводит слова Рахмонов 5q.media.

Также казахстанец рассказал, как он готовится к поединкам и сколько времени у него уходит на лагерь.

"Перед поединком я стараюсь поменьше общаться с кем-то, даже с семьей. Я так настраиваюсь на бой. Ночью не гуляю. Это у меня уже выработалось за 10 лет выступлений. Нужно пахать и пахать. Только тогда будет результат. Если боец сложный, на подготовку уходит четыре-пять месяцев, если нет, то меньше. Вообще, выхожу в клетку и смотрю, как соперник себя ведет. Часто моя тактика зависит от ситуации. Но я всегда атакую, дергаю, изматываю его. Моя тактика в бою - это высокий темп, которые многие противники не выдерживают", - подытожил Рахмонов.

Шавкат Рахмонов высказался о конкуренте и чемпионском титуле в UFC