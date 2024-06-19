Рахмонов "стал" угрозой для "Гладиатора" из UFC

Российский средневес UFC Денис Тюлюлин ответил на вопрос, кто из топ-10 полусредневесов был бы неудобным соперником для другого представителя России Рината Фахретдинова по прозвищу "Гладиатор", передают Vesti.kz.

Он также упомянул казахстанца Шавката Рахмонова.

"Ребята из СНГ, которые хорошо борются. Шавкат Рахмонов? Он хорошо защищается, плюс хорошо "накидывает" (удары). Наши все крепкие ребята. Леон Эдвардс? Кстати, вот интересно: мы видели, что Камару Усман его борол четыре раунда – бах! Конечно, кто-то скажет, что на "шару" (наугад) закидывал, но все равно интересно. На таком уровне прежде всего – ментальная составляющая, а у Рината она очень сильная. Он создает себе условия дискомфорта, даже если все вокруг будет комфортным. Это его такая сила", – сказал Тюлюлин в интервью MMA.Metaratings.ru.

Рахмонов встретится с чемпионом UFC уже в июле? Есть хорошие новости

Фахретдинов вернется в октагон 22 июня на турнире UFC в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и встретится с датчанином Николасом Далби.

Рахмонов последний раз дрался 16 декабря 2023 года, когда во втором раунде финишировал американца Стивена Томпсона.