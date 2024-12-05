Рахмонов сделал признание о "нокауте" Гэрри в спарринге перед их боем в UFC

Ирландский боец UFC Иэн Гэрри (15-0) принял решение покинуть зал Kill Cliff FC не из-за Шавката Рахмонова (18-0). Об этом казахстанский файтер рассказал в интервью корреспонденту Vesti.kz на YouTube-канале SauBall.

- Некоторые говорят, что Гэрри ушел из зала Kill Cliff FC из-за тебя. Есть разная информация, что ты его нокаутировал, что ты его задушил. Это правда?

- Нет, он не уходил из-за меня. Я сам приезжал в Kill Cliff на месяц-полтора, а все остальное время тренировался в Казахстане.

- Но между вами было много спаррингов, или всего пару раз?

- Немного, несколько раз было. Но мы аккуратно работали. Будет неправильно говорить, я выиграл, или же он. Уже немного осталось до боя, вот там и покажем, кто сильнее.

Бой между непобежденными Рахмоновым и Гэрри пройдет в соглавном событии UFC 310 уже в это воскресенье, 8 декабря. Вплоть до 2023 года бойцы тренировались вместе в американском зале Kill Cliff FC.

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