Рахмонов ответил на дерзкий вызов бойца UFC и выбрал соперника

Казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов, выступающий в UFC, ответил на дерзкий вызов со стороны американца Хоакина Бакли, передают Vesti.kz.
Ранее Бакли пообещал раздавить Рахмонова в октагоне и заявил, что "умрёт кто-то другой", если казахстанец не подпишет контракт на бой.
"Ты заблуждаешься. Я лучше подерусь с тем, кто тебя только что побил, чем буду тратить на тебя время, парень. Можешь быть моим третьим вариантом, болтун", - написал Шавкат в соцсетях.
Напомним, что Бакли последний бой провёл против американца нигерийского происхождения Камару Усмана, бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе, 15 июня 2025 года и проиграл единогласным решением судей.
You are delusional. I’d rather fight the guy who just whooped you than waste time on you kid. You can be my third option big mouth https://t.co/deFGmNVztn— Shavkat “Nomad” Rakhmonov (@Rakhmonov1994) December 13, 2025
Рахмонов, в свою очередь, из-за травмы не дрался с 7 декабря 2024 года, когда по очкам выиграл у ирландца Иэна Гэрри.
Казахстанец занимает третье место в рейтинге полусреднего веса UFC, а Бакли располагается на десятой строчке.
Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!
Реклама