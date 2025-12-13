Рахмонов ответил на дерзкий вызов бойца UFC и выбрал соперника

Казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов, выступающий в UFC, ответил на дерзкий вызов со стороны американца Хоакина Бакли, передают Vesti.kz.

Ранее Бакли пообещал раздавить Рахмонова в октагоне и заявил, что "умрёт кто-то другой", если казахстанец не подпишет контракт на бой.

"Ты заблуждаешься. Я лучше подерусь с тем, кто тебя только что побил, чем буду тратить на тебя время, парень. Можешь быть моим третьим вариантом, болтун", - написал Шавкат в соцсетях.

You are delusional. I’d rather fight the guy who just whooped you than waste time on you kid. You can be my third option big mouth https://t.co/deFGmNVztn — Shavkat “Nomad” Rakhmonov (@Rakhmonov1994) December 13, 2025

Напомним, что Бакли последний бой провёл против американца нигерийского происхождения Камару Усмана, бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе, 15 июня 2025 года и проиграл единогласным решением судей.

Рахмонов, в свою очередь, из-за травмы не дрался с 7 декабря 2024 года, когда по очкам выиграл у ирландца Иэна Гэрри.

Казахстанец занимает третье место в рейтинге полусреднего веса UFC, а Бакли располагается на десятой строчке.

