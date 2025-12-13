Боец UFC бросил дерзкий вызов Рахмонову и пообещал его раздавить

Американский боец UFC Хоакин Бакли выступил с очередным резонансным заявлением в адрес казахстанца Шавката Рахмонова, передают Vesti.kz.

Ранее на один из подобных выпадов Рахмонов ответил в соцсетях: "Қара бала, таяқ жейсің / Смуглый мальчик, ты у меня получишь".

Бакли на это отреагировал так:

"Мне плевать на бой с Усманом (Хоакин проиграл судейским решением Камару 15 июня 2025 года). Никто не хочет драться со мной лицом к лицу. Шавкат, я слышал, как ты болтал. Говорил про "черного парня". Я покажу тебе, откуда мы, бл***, родом. Я тебя, бл***, раздавлю... Шавкат, если ты не подпишешь контракт, умрёт кто-то другой. Я похороню всех в UFC".

Joaquin Buckley just called out Shavkat Rakhmonov 😳🔥



"I don't care about that Usman fight. That man had to hold me down. Nobody wants to fight with me toe-to-toe.



Shavkat, I heard you chirping. Talking about 'black boy'. Imma show you where the f*** we come from.



Imma F***… pic.twitter.com/geoOtNs9Mw — Championship Rounds (@ChampRDS) December 12, 2025

Напомним, что Рахмонов из-за травмы не дрался с 7 декабря 2024 года, когда по очкам победил ирландца Иэна Гэрри. На данным момент казахстанец занимает третье место в рейтинге полусреднего веса UFC, тогда как Бакли располагается на десятой строчке.

