UFC
Сегодня 17:20
 

Боец UFC бросил дерзкий вызов Рахмонову и пообещал его раздавить

Американский боец UFC Хоакин Бакли выступил с очередным резонансным заявлением в адрес казахстанца Шавката Рахмонова, передают Vesti.kz.

Ранее на один из подобных выпадов Рахмонов ответил в соцсетях: "Қара бала, таяқ жейсің / Смуглый мальчик, ты у меня получишь".

Бакли на это отреагировал так:

"Мне плевать на бой с Усманом (Хоакин проиграл судейским решением Камару 15 июня 2025 года). Никто не хочет драться со мной лицом к лицу.

Шавкат, я слышал, как ты болтал. Говорил про "черного парня". Я покажу тебе, откуда мы, бл***, родом.

Я тебя, бл***, раздавлю... Шавкат, если ты не подпишешь контракт, умрёт кто-то другой. Я похороню всех в UFC".

Напомним, что Рахмонов из-за травмы не дрался с 7 декабря 2024 года, когда по очкам победил ирландца Иэна Гэрри. На данным момент казахстанец занимает третье место в рейтинге полусреднего веса UFC, тогда как Бакли располагается на десятой строчке.

