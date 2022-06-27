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Рахмонов непобедим в 16 боях. Но был соперник, который отправил его в нокдаун и дожил до 3 раунда

Рахмонов непобедим в 16 боях. Но был соперник, который отправил его в нокдаун и дожил до 3 раунда
©Григорий Гринько

27-летний полусредневес из Казахстана Шавкат Рахмонов (16-0) продолжает оставаться непобежденным. Очередным соперником "Номада" стал американский ветеран UFC Нил Мэгни (26-9), которому так и не удалось дойти даже до решения судей. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об единственном бойце, который смог выстоять против Рахмонова больше двух раундов.

16 боев, 16 побед, по восемь нокаутов и сабмишенов. Практически неповторимая статистика для всех других бойцов ММА от Рахмонова. Казахстанец одинаково качественно расправлялся с оппонентами как в Казахстане и России, так и за океаном под эгидой UFC.

Девять поединков "Номад" завершил в первом же раунде, еще шесть - во втором. И лишь однажды Шавкату пришлось драться более десяти минут и перейти в третий раунд. Это случилось в мае 2018 года, когда Рахмонов возглавил десятый турнир "Битвы Номадов" в Нур-Султане. Тогда ему противостоял таджикский файтер Фаридун Одилов

Рахмонов победил соперника техническим нокаутом в середине заключительной третьей пятиминутки. В сумме 13 минут и три секунды бойцы провели в клетке. И если судить объективно, то Одилову удалось создать большие проблемы будущей звезде UFC.

На тот момент у 23-летнего Рахмонова было восемь побед в восьми боях, а 25-летний "Терминатор" из Таджикистана имел на своем счету восемь викторий, две ничьих и одно поражение. 

В первом раунде бойцы провели разведку, но есть два микроэпизода, которые запомнились в первую очередь. Это не в полной мере нокдаун, но потеря равновесия Одилова после бокового удара от Шавката, а также отличная защита от тейкдаунов в исполнении казахстанца и дальнейшая успешная контратака:

Во втором раунде Шавкат тоже неплохо начал. В первой половине отрезка он был близок, чтобы удосрочить соперника болевым приемом на руку, но в итоге Фаридун перетерпел и выкрутился из практически безвыходной ситуации. Затем был показательный момент, когда находясь в положении партер, таджикский файтер дважды ударил коленом в голову Рахмонова.

Рефери после чьих-то подсказок со стороны, пусть и с опозданием, но вмешался в ситуацию. Но никаких санкций по отношению к Одилову не было, лишь скромное напоминание, что коленом бить нельзя. Файтеры продолжили биться, хотя в UFC за такое могут лишить очков или вообще дисквалифицировать.

Но вот концовка второй пятиминутки ушла к Одилову практически безальтернативно. "Терминатор" стал вкладываться в каждый удар, донес несколько жестких попаданий и после очередной серии Рахмонов рухнул на канвас, оказавшись в нокдауне. Фаридун ринулся добивать ошеломленного соперника, но в итоге ему не хватило времени, да и Шавкат, несмотря на сложную обстановку, не растерялся и быстро пришел в себя.

В третьем раунде силы Одилова уже были на исходе. Он был куда медленнее Рахмонова, который, наоборот, решил взвинтить темп. В итоге работа Шавката в стойке принесла свои плоды. Он разбил лицо соперника, который уже открыто избегал рубки, затем провел эффектный бросок и добил его в партере. Рефери пришлось вмешаться и остановить одностороннее избиение. Так Рахмонов довел свой рекорд до 9-0 и провел самый сложный, к настоящему моменту, бой в карьере.

После этого Фаридун, являющийся многократным чемпионом Таджикистана и Азии по боевому самбо, ни разу не проиграл. За последние четыре года он выиграл шесть поединков кряду, стал двойным чемпионом лиги GFC, а затем продолжил защищать пояс в промоушене Хабиба Нурмагомедова - Eagle FC.

Смотря на послужной список Фаридуна, у которого сейчас 14 побед, две ничьих и столько же поражений, можно сказать, что Рахмонов - самый громкий соперник в его карьере. Пусть на тот момент о Шавкате знало куда меньше людей, чем сейчас, но в целом это так.

В апреле Одилов должен был встретиться с известным бойцом из России Александром Шлеменко (61-13-0-1), но в итоге соперник снялся с поединка из-за травмы. Затем планировалось противостояние Фаридуна с другим казахстанцем Дауреном Ермековым (14-5), но и оно не состоялось.

В последнее время отношения Фаридуна с лигой Eagle FC испортились, и боец даже публично попросил освободить его от контракта. В декабре 2020-го он стал чемпионом в полутяжелой весовой категории, а в начале 2021-го - в средней. Затем таджикский атлет решил сосредоточиться на выступлении в среднем весе.

Напомним, что в UFC Рахмонов выиграл все четыре поединка. Двоих оппонентов казахстанец удосрочил в первом раунде, еще двоих - во втором. Дольше всех из них продержался как раз последний соперник Мэгни - девять минут и 58 секунд.

Самый непонятный выбор, или кого Рахмонов вызвал на бой в UFC

Фото: UFC (1), Григорий Гринько (2,3), Eagle FC (4)©️

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Разбор крутейших боев Рахмонова и Морозова в UFC:

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Метки:
MMA UFC Рахмонов Шавкат Казахстан Таджикистан Eagle FC Нурмагомедов Хабиб Ермеков Даурен

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