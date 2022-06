Рахмонов и Мэгни провели дуэль взглядов перед боем в UFC

Казахстанский боец Шавкат Рахмонов (15-0) и его соперник Нил Мэгни (26-8) провели дуэль взглядов перед боем на турнире UFC Vegas 57, который пройдет 26 июня, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Перед этим соперники прошли обязательную процедуру взвешивания. Оба бойца сделали вес. При этом Мэгни оказался тяжелее Рахмонова.

