Мэгни оказался тяжелее Рахмонова перед боем в UFC

Соперник Шавката Рахмонова (15-0) американец Нил Мэгни (26-8) прошел обязательную процедуру взвешивания перед боем на турнире UFC Vegas 57, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Мэгни показал на весах 77,564 килограмма, Рахмонов оказался легче - 77,337 килограмма. При этом лимит полусреднего веса, в котором выступят бойцы, составляет 77,110 килограмм. Однако здесь разрешается превышение веса на один фунт (453 грамма), поскольку их поединок будет нетитульным.

171 pound for @NeilMagny - our co-main is 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 🤜🤛



