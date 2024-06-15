Прямая трансляция исторического поединка казаха в UFC

Утром в воскресенье, 16 июня, на турнире по смешанным единоборствам UFC on ESPN 58 в Лас-Вегасе (США, штат Невада) состоится поединок между казахстанцем Асу Алмабаевым (19-2) и американцем Хосе Джонсоном (16-8), передает Vesti.kz.

Свой поединок они проведут в лимите наилегчайшего веса. Отмечается, что он будет рассчитан на три раунда. Прямая трансляция начнется ориентировочно в 07:20 по времени Астаны и будет доступна для просмотра на официальном сайте UFC.

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Добавим, что для Асу это будет исторический бой, поскольку он впервые в карьере выступит в главном карде турнира UFC.

На данный момент казахстанец провел в промоушне два боя: он победил американцев Оди Осборна (12-7) и Си Джея Вергару (12-5-1).