Прямая трансляция боя Топурия - Оливейра на UFC 317. Кард турнира и время начала

На этих выходных, в ночь с 28 на 29 июня, в Лас-Вегасе (Невада, США) состоится бойцовский ивент - номерной турнир UFC 317 с двумя титульными противостояними. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о составе участников и прямой трансляции события.

Всего в карде UFC 317 есть 12 поединков, пять из которых состоятся в рамках основной части ивента. Зрителей ждут 11 мужских поединков и один женский бой. "Вишенка на торте" - два титульных боя, в наилегчайшей и легкой весовых категориях.

Начало ивента - в 03:30 по казахстанскому времени, а главный кард стартует в 07:00.

Кто заберет пояс Махачева и что будет в весе двух казахстанцев?

Главное событие турнира UFC 317 - титульный поединок в легком весе за вакантный пояс чемпиона между Илией Топурией (16-0) из Грузии и Чарльзом Оливейрой (35-10-0-1) из Бразилии. Испанский грузин еще недавно был чемпионом в полулегком дивизионе, но теперь решил подняться в весе. А бразилец в прошлом уже удерживал звание лучшего в 70 килограммах, до встречи с Исламом Махачевым (27-1).

Впервые с 2022 года в легком дивизионе появится новый чемпион, и это связано с уходом Махачева в полусредний вес. Будет интересно посмотреть на столкновение 28-летнего Топурии и 35-летнего Оливейры. Сможет ли Илия быть столь же убедительным в легком весе? И есть ли у опытного Чарльза порох в пороховницах, чтобы вновь стать чемпионом?

В соглавном событии вечера свою четвертую защиту пояса проведет чемпион наилегчайшего дивизиона - бразилец(29-5). На сей раз на его пути встанет новозеландский претендент(25-11-0-1).

35-летний Пантожа ведет 6-0 в личном противостоянии с теми, кто занимает места в топ-4 дивизиона. Кая он тоже уже выигрывал, но это было на шоу The Ultimate Fighter в 2016 году, и этот поединок не учитывается в профессиональном рекорде. Тогда Пантожа одержал победу единогласным решением после двух раундов.

Алешандре идет на серии из семи побед, а у 32-летнего Кара-Франса лишь одна победа после двух подряд поражений. Чемпион является большим фаворитом в этом бою, и в воскресенье мы узнаем, сможет ли Кай удивить общественность и превзойти ожидания.

Что еще будет на UFC 317? Смотрим не только титульные бои

Начиная с ранних прелимов будет много интересных событий. В первом же бою встретятся два непобежденных дебютанта лиги в среднем весе - чилиец Крис Эверт (7-0) и американец Джеймс Маквей (6-0).

В тех же ранних прелимах, в полусреднем весе Шавката Рахмонова (19-0), американский ветеран Нико Прайс (16-8-0-2) встанет на пути у своего голодного и перспективного соотечественника Джейкоба Смита (10-0).

В главном карде матчмейкеры предпримут вторую попытку организовать бой между топовыми легковесами - американцем(22-6-1) и бразильцем(20-6-1). В январе они должны были подраться на, но травма(22-3) все изменила. Вместо него на титульный бой с Махачевым вышел именно Мойкано, который проиграл сабмишеном в первом же раунде.

Кстати, на этом турнире тоже будет Царукян. Правда, только в роли запасного. Если в течение ближайших суток кто-то из пары Топурия - Оливейра снимется с поединка, то армянский файтер будет призван его заменить.

Еще одно интересное событие - претендентский бой в наилегчайшем дивизионе, где выступают казахстанцы Асу Алмабаев (21-3) и Азат Максум (15-2). Если в титульном поединке сразятся Пантожа и Кара-Франс, то в претендентском встретятся первый номер рейтинга американец(17-7) и представитель Мьянмы(14-2), идущий на 12-м месте.

Изначально 32-летний Ройвал должен был подраться с обидчиком Алмабаева - Манелом Капе (21-7), но в итоге вместо него на замену вышел 23-летний Ван, который свой последний бой провел всего лишь три недели назад, 8 июня! Тогда он в третьем раунде нокаутировал Бруно Силву (14-7-2-1).

Если молодой Ван одержит вторую победу за три недели, то обеспечит себе звание следующего претендента. А ведь он дебютировал в UFC два года назад с победы над казахстанцем Жалгасом Жумагуловым.

Где смотреть прямую трансляцию UFC 317?

Посмотреть ивент можно будет несколькими путями:

В официальном приложении UFC Fight Pass по подписке (турнир целиком - с 03:30);

В эфире телеканала "Матч! Боец" (турнир целиком - с 03:30);

В эфире телеканала "Матч ТВ" (прелимы и главный кард - с 05:00);

В приложении Setanta Sports по подписке (прелимы и главный кард - с 05:00);

В эфире телеканала Setanta Sports 1 (только главный кард - с 07:00);

В разделе "Спорт" в приложении "Кинопоиск" по подписке (только главный кард - с 07:00).

Если у вас нет российских телеканалов, то три боя ранних прелимов вы сможете посмотреть только на сервисе UFC Fight Pass. Остальные бои будут доступны там же, а также в приложении Setanta Sports. Если же у вас нет подписок на платные сервисы, то в свободном доступе сможете увидеть пять боев главного карда - на телеканале Setanta Sports 1.