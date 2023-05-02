Пригрозил поражением. Что известно об охотящемся на Рахмонова топовом бойце UFC?

Казахстанец Шавкат Рахмонов (17-0) - один из опаснейших бойцов полусреднего веса UFC. Соперники избегают его, и даже топовые представители дивизиона не горят желанием называть его имя. Но один из спортсменов в этом плане выделился - это 26-летний австралийский проспект Джек Делла Маддалена (14-2). Корреспондент Vesti.kz в этом материале рассказывает как раз о нем.

На прошлой неделе 13-й номер рейтинга полусреднего веса UFC в одном из интервью заявил о желании нанести поражение Номаду, находящемуся на шестой строчке в таблице:

Бой Шавката с Джеффом Нилом был крутым, сумасшедшая рубка. Думаю, я легко попаду по Шавкату, потому что он особо не обороняется. Джефф Нил довольно неплохо смотрелся на его фоне. Раньше у Шавката была какая-то загадочность, будто он непобедим. Но мне кажется, после боя с Нилом ее нет. Надеюсь, после боя с Брэди я подерусь с Шавкатом. Я уверен, что выиграю у него.

Наверное, впервые за все то время, что Шавкат находится в UFC, кто-то конкретно отметил свое большое желание разделить с ним клетку, да еще и выразил уверенность в своей победе. Казахстанца это должно и подстегивать, и радовать, ведь у него дефицит внимания от конкурентов (вероятно, по причине страха проиграть). Но у Маддалены хватило мужества заявить, что после победы над американцем Шоном Брэди (15-1, № 9 в рейтинге) он будет настраиваться на поединок с Рахмоновым.

Бой с Шоном пройдет 9 июля на турнире UFC 290. Американец был непобежденным до последнего противостояния, когда в октябре прошлого года проиграл досрочно Белалу Мухаммаду (22-3-0-1). Поэтому поединок между Мадделаной и Брэди обещает стать интересным зрелищем.

Маддалена является молодым и многообещающим бойцом. Он дебютировал в UFC лишь в январе прошлого года, попав в промоушен через. За 15 месяцев в лучшей лиге мира Джек финишировал всех четырех соперников в первом раунде: нокаутировал(5-1),(20-6) и(18-7), а также заставил сдаться(16-5).

По итогам трех из четырех боев австралиец получил бонус за лучшее выступление вечера в размере 50 тысяч долларов. За столь короткий промежуток времени файтер затратил всего чуть больше 11 минут в клетке, финишировав четырех оппонентов, а также подкрепив гонорары суммой в 150 тысяч долларов в виде бонусов. По итогам 2022 года Маддалена был назван новичком года по версиям ESPN и Cageside Press.

Джек не является непобежденным. Он проигрывал дважды в карьере, однако это случалось в двух первых его боях. Маддалена дебютировал в ММА в 2016 году. Весной того года он провел два поединка и оба проиграл - техническим нокаутом и сдачей. Но после этого на счету австралийца 14 побед в 14 поединках, 13 из которых он завершил досрочно.

Большую часть своей карьеры Джек провел на родине - в Австралии он принял участие в 11 поединках, включая последний бой UFC. Трижды он бился в США, а еще по одному разу в Великобритании и Сингапуре. Кроме того, в Австралии он становился чемпионом в двух лигах - Reign Fighting и Eternal MMA. Во второй он, помимо завоевания пояса, четыре раза его защитил.

Потенциальный соперник Рахмонова является базовым ударником. В детстве Маддалена занимался регби, что неудивительно, ведь он австралиец. В 14 лет он по наставлению старшего брата начал заниматься в боксерском зале, чтобы подтянуть свою физику для регби. Но этот вид спорта так понравился Джеку, что вскоре он перешел туда, а уже затем в ММА.

Маддалена очень силен на руках, но также у него имеется коричневый пояс по бразильскому джиу-джитсу. Однако заметно, что австралиец старается завершать свои поединки именно за счет ударной техники, о чем свидетельствуют 11 нокаутов при всего двух победах сабмишенами.

Сейчас, конечно, есть бойцы, которые мне интересны, - как они ведут поединок, интересна их работа в клетке. Тот же Джек Делла Маддалена, который выступил недавно, очень яркий боец, за которым интересно следить.

В феврале менеджер Рахмонова Саят Абдрахманов дал интервью YouTube-каналу Captain Hardcore. В нем он также рассказал о бойцах, за которыми ему интересно наблюдать, назвав при этом и Маддалену:

Известно, что Мадаллена женат на девушке по имени Мишель, с которой они долгое время встречались. У пары есть сын, который появился на свет в прошлом году.

Для Рахмонова это был бы очень интересный бой. Однако, во-первых, сначала Джек должен победить Брэди, а во-вторых, ему все еще нужно стать интересным Шавкату с точки зрения рейтинга. Сейчас между ними семь позиций, и даже в случае победы над Брэди Маддалена вряд ли догонит казахстанца. Вероятно, если этот бой и состоится, то в течение следующих нескольких лет, а не сразу же.

Напомним, что у 28-летнего Рахмонова пока запланированного боя нет. На его счету пять побед в пяти поединках UFC, а также 17 финишей в 17 проведенных за всю карьеру боях.

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