Топовый боец UFC собрался нанести первое поражение Шавкату Рахмонову

Австралийский боец UFC Джек Делла Маддалена уверен, что побьет казахстанца Шавката Рахмонова, передают Vesti.kz.

"Бой Шавката с Джеффом Нилом был крутым, сумасшедшая рубка. Я думаю, я легко попаду по Шавкату, потому что он особо не обороняется. Джефф Нил довольно неплохо смотрелся на его фоне. Раньше у Шавката была какая-то загадочность, будто он непобедим. Но мне кажется, после боя с Нилом ее нет. Надеюсь, после боя с Брэди я подерусь с Шавкатом. Я уверен, что выиграю у него", - приводит слова Джека REDFURYMMA.

Отметим, что Джек Делла Маддалена должен подраться против американца Шона Брэди 8 июля в рамках турнира на UFC 290 в Лас-Вегасе (США).

В рейтинге полусредневесов UFC австралиец занимает 13-е место, Рахмонов - шестое. У Шавката рекорд 17-0 в ММА, у Джека 14-2.

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