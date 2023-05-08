Президент UFC назвал нового претендента на титул в весе Шавката Рахмонова

Президент UFC Дана Уайт подтвердил, что сбежавший от боя с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым боец Белал Мухаммад сразится за титул полусреднего веса в следующем бою, передают Vesti.kz.

Чемпионом полусредней весовой категории является британец ямайского происхождения Леон Эдвардс. Белал Мухаммад на данный момент занимает 4-ю строчку рейтинга, а Шавкат Рахмонов - на 6-м месте.

По данным СМИ, Леон Эдвардс может провести защиту титула в июле 2023 года на турнире UFC 291 в Лондоне.

"Меня всегда впечатлял Гилберт Бернс. Его поединок с Хамзатом Чимаевым был невероятным, и то, что он сделал в Майами несколько недель назад, также было впечатляюще. Тот факт, что он захотел вернуться так быстро… Ничего, кроме уважения, к этому парню. Подерется ли Мухаммад за титул следующим? Да, без сомнений", - сказал Уайт на пресс-конференции.

Напомним, что ранее Мухаммад высказался против организации боя с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым.

"Шавкат, конечно, идет на хорошей серии, но я недавно победил проспекта на подъеме с рекордом 15-0. Рахмонов опасный боец, но для меня это все равно поединок с тем, кто стоит ниже в рейтинге. С очередным бойцом, о котором в случае его проигрыша все скажут, что он просто не был так хорош, как все думали", - сказал тогда Мухаммад.

Кроме того, Белал Мухаммад закрыл комментарии в своем Instagram после "атаки" казахстанцев.

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