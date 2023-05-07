© Претендентский бой в весе Рахмонова в UFC завершился неожиданным результатом

В Ньюарке (Нью-Джерси, США) на турнире UFC 288 состоялся претендентский бой, в котором сошлись топовые представители полусреднего веса - Белал Мухаммад и Гилберт Бернс, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок был рассчитан на пять раундов и продлился всю дистанцию. Бернс считался фаворитом, но судьи единогласным решением присудили победу Мухаммаду (50-45, 49-46, 49-46).

Напомним, что в полусреднем дивизионе также выступает один из самых перспективных и ярких проспектов UFC - казахстанец Шавкат Рахмонов.

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