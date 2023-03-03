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Претендент на титул? Президент UFC озвучил перспективы Рахмонова

Претендент на титул? Президент UFC озвучил перспективы Рахмонова
©instagram.com/shavkatrakhmonov94

Президент UFC Дана Уайт высказался о предстоящем бое казахстанца Шавката Рахмонова (16-0) и американца Джеффа Нила (15-4), сообщает корреспондент Vesti.kz. Поединок пройдет на турнире UFC 285. Уайт считает, что победа в этом противостоянии приблизит Рахмонова к титулу.

"Это один из самых жестких парней в дивизионе. Непобежденный и имеет 100 процентов финишей. Шавкат очень разносторонний. Пока никто не продемонстрировал его минусы. Это парень, о котором другие бойцы беспокоятся больше всего, если не считать Чимаева. Если он победит, то у нас появится новый претендент на титул", - заявил Уайт.

Напомним, что этот поединок в полусреднем весе состоится в Лас-Вегасе, США, в воскресенье, 5 марта по казахстанскому времени.

Отметим, что в UFC Шавкат провел четыре боя, в которых одержал досрочные победы - две из них пришлись на первые раунды, другие - на вторые.

Перед боем Рахмонов и Нил провели дуэль взглядов.

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Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC

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