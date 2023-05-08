Появилось видео ареста звезды UFC Тони Фергюсона

Американские СМИ распространили кадры ареста звезды UFC Тони Фергюсона в Голливуде, передают Vesti.kz.

Фергюсон на своем пикапе врезался в две припаркованные машины возле ночного клуба в Голливуде, после чего его внедорожник перевернулся на бок. Чудом ни он, ни другие не пострадали.

Кадры ареста бойца опубликовал телеканал KTLA 5.

По словам полицейских, от Фергюсона пахло алкоголем. При этом боец отказался от теста на алкоголь, из-за чего его могут лишить водительского удостоверения.

39-летний Фергюсон провел 34 боя в ММА, одержал 26 побед. Тони - бывший временный чемпион UFC в легком весе. Он идет на серии из пяти поражений подряд в американском промоушене.

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