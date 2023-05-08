Топ-боец UFC арестован. Подробности

Топ-боец UFC американец Тони Фергюсон арестован за вождение в нетрезвом виде, сообщают Vesti.kz.

По информации TMZ, Фергюсон на своем пикапе врезался в две припаркованные машины возле ночного клуба в Голливуде, после чего его внедорожник перевернулся на бок. Чудом ни он, ни другие не пострадали.

По словам полицейских, от Фергюсона пахло алкоголем. При этом боец отказался от теста на алкоголь, из-за чего его могут лишить водительского удостоверения.

39-летний Фергюсон провел 34 боя в ММА, одержал 26 побед. Тони - бывший временный чемпион UFC в легком весе. Он идет на серии из пяти поражений подряд в американском промоушене.

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