"Попрощайся с UFC с*чка". Американский боец ответил Жалгасу Жумагулову

Экс-соперник Жалгаса Жумагулова (14-9) американец Джошуа Ван (8-1), ответил на обвинения со стороны казахстанского бойца, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее Жумагулов заявил, что Ван дрался очень грязно в их недавнем поединке в Джексонвилле (Флорида, США). В той встрече американец победил раздельным решением судей.

"После полного тренировочного лагеря ты не выйдешь живым, брат. Попрощайся с UFC с*чка", - написал Ван в сторис своего Instagram.

На данный момент Жумагулов провел в UFC семь боев, в которых одержал одну победу и потерпел шесть поражений. При этом он стал первым бойцом, который проиграл три поединка раздельным решением судей.

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