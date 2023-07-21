"Дрался очень грязно". Жалгас Жумагулов обвинил своего обидчика

Казахстанский боец Жалгас Жумагулов (14-9) отреагировал на высказывания своего бывшего соперника, американца Джошуа Вана (8-1), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их бой прошел в июне на турнире UFC Fight Night в Джексонвилле (Флорида, США). Жумагулов проиграл раздельным решением судей.

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"Я проходил лагерь в течение пяти месяцев и за эти пять месяцев я поменял пять соперников. За неделю я прошел две весогонки. Я не отказался от боя и бился с травмированной рукой. Ты пришел готовым и дрался очень грязно, ударил в пах и воспользовался моментом, когда я обратился к судье и нанес удар. После победы в бою раздельным решением, ты хвастаешься, что ты со мной покончил?!", - написал Жумагулов в сторис своего Instagram.

На данный момент Жумагулов провел в UFC семь боев, в которых одержал одну победу и потерпел шесть поражений. При этом он стал первым бойцом, который проиграл три поединка раздельным решением судей.

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