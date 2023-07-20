Американский боец вновь потроллил дебютанта UFC из Казахстана

Американский боец UFC Джошуа Ван (8-1) выступил с новым заявлением о гипотетическом поединке с казахстанцем Азатом Максумом (17-0), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Ранее Максум после успешного дебюта в UFC бросил вызов Вану, пожелав отомстить ему за победу над Жалгасом Жумагуловым в поединке, который состоялся в июне в Джексонвилле (США).
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"Азат Максум вызывает меня. "Выкурить" его в августе или сентябре?!", - написал Ван в сторис.
Ван после этого ответил на вызов Максума:
"Будь осторожен со своими желаниями. Они могут сбыться", - написал Джошуа на своей странице в Instagram.
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Кроме того американец разместил провокационный пост в своем Instagram.
Напомним, 16 июля Максум провел поединок против американца Тайсона Нэма, который стал первым по контракту с мировым промоушеном. Казахстанский боец одержал победу раздельным решением судей.
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