Полиция выдала ордер на арест экс-претендента на титул UFC после уличной драки

Полиция Нового Орлеана выдала ордер на арест Нейта Диаса по подозрению в нанесении побоев второй степени после уличной драки, сообщают Vesti.kz со ссылкой на MMA Fighting.
Ранее в соцсетях разлетелось видео, на котором Диас в уличной драке во время боксерского турнира Misfits Boxing в Новом Орлеане "задушил" неизвестного мужчину.
38-летний Диас выступал под эгидой UFC в легкой и полусредней весовых категориях. В 2012 году бился за титул чемпиона организации в легком весе, но единогласным решением уступил соотечественнику Бенсону Хендерсону.
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