Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта MMA UFC
Комментарии

"Пока голый тут только ты". Звезда из Кыргызстана жестко ответила чемпиону UFC

"Пока голый тут только ты". Звезда из Кыргызстана жестко ответила чемпиону UFC
©UFC

Звезда UFC из Кыргызстана Валентина Шевченко (23-4-1) в жесткой манере ответила американскому файтеру, чемпиону среднего веса Шону Стриклэнду (28-5). Все началось из-за обсуждение доходов другой известной девушки-бойца Пейдж Ванзант (8-5), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Накануне 32-летний Стриклэнд порассуждал в соцсетях о заработке Ванзант:

"Пейдж Ванзант заявила, что за 24 часа она заработала на платформе OnlyFans больше, чем в UFC. Давайте разберемся:

1. Тебя подписали (в UFC), потому что ты сексуальна.
2. Женское ММА - это отстой.
3. Мужчины заплатят больше, чтобы увидеть тебя голой, чем за то, чтобы посмотреть, как ты дерешься.

Оставайтесь в школе, дети, ведь драться - отстой, LOL", - написал чемпион.

35-летней Шевченко не понравились слова Стриклэнда, и она заступилась за свою коллегу Ванзант:

"Интересная открытие. Больше похоже на обиженного ребенка, который за всю свою бойцовскую карьеру заработал меньше денег, чем женщины-бойцы! Хорошая попытка, может быть UFC увидит это, и в следующий раз добавит немного денег в твой кошелек. А пока голый тут только ты", - заключила она.

Напомним, что бывшая чемпиона UFC в наилегчайшем весе в последнем бою подралась вничью с действующей обладательницей пояса Алексой Грассо (16-3-1), а Стриклэнд в сентябре стал новым чемпионом в среднем весе, побив Исраэля Адесанью (24-3).

Что касается 29-летней Ванзант, то она была уволена из UFC в 2020 году. С тех пор она провела несколько поединков, но по правилам кулачных боев.

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
MMA UFC Шевченко Валентина Кыргызстан США

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве
  • Регби
  • Пляжный футбол
  • Регби-7

Реклама

Новости
Сегодня , 10:50
UFC
©UFC "Пока голый тут только ты". Звезда из Кыргызстана жестко ответила чемпиону UFC
9 ноября, 19:26
UFC
©instagram.com/bronzebomber Экс-чемпиону WBC предложили бой со звездой MMA
9 ноября, 10:48
UFC
©UFC Боец с 33 победами подсказал Шавкату Рахмонову способ стать чемпионом UFC
8 ноября, 11:35
UFC
©UFC Шавкат Рахмонов попал в "кард мечты" UFC и получил соперника
7 ноября, 15:54
UFC
©UFC Определен новый лучший боец UFC
7 ноября, 15:09
UFC
©UFC Стало известно место Шавката Рахмонова в обновленном рейтинге UFC
7 ноября, 14:10
UFC
©UFC Шавкат Рахмонов получил новое прозвище в UFC
7 ноября, 11:34
UFC
© UFC "подкупил" следующего соперника Рахмонова
7 ноября, 08:08
UFC
©UFC Стало известно, когда Шавкат Рахмонов станет чемпионом UFC
6 ноября, 20:43
UFC
©UFC "Он опасный чувак". Президент UFC сделал громкое заявление о Рахмонове и Чимаеве
6 ноября, 18:17
UFC
©UFC Главная сенсация недели в UFC. Как "Бразильский Рахмонов" был нокаутирован у себя на родине
6 ноября, 16:33
UFC
©UFC Появилась информация о подготовке Рахмонова к следующему бою в UFC
6 ноября, 13:50
UFC
©UFC Проспект из Бразилии установил новый рекорд в главном бою турнира UFC
4 ноября, 23:38
UFC
©instagram.com/francisngannou Раскрыт заработок Нганну за бой с Фьюри
3 ноября, 14:33
UFC
©MMA History Today Раскрыты сумасшедшие гонорары Конора Макгрегора в UFC
2 ноября, 23:54
UFC
©news.sky.com Судью боя Нганну - Фьюри предложили отправить в тюрьму
2 ноября, 14:41
UFC
©instagram.com/bekzatalmahan/ Казахстанский боец получил хорошую новость от UFC
2 ноября, 09:31
UFC
©instagram.com/shavkatrakhmonov94 Шавкат Рахмонов возглавил рейтинг бойцов UFC
1 ноября, 07:51
UFC
©twitter.com/francis_ngannou Нганну опубликовал видео запрещенного удара Фьюри 
31 октября, 09:33
UFC
©instagram.com/khabib_nurmagomedov/ Хабиб Нурмагомедов раскрыл секрет своего успеха
30 октября, 21:41
UFC
©instagram.com/khabib_nurmagomedov/ Нурмагомедов рассказал, как принял решение завершить карьеру
29 октября, 13:53
UFC
©twitter.com/francis_ngannou Макгрегор оценил нокдаун в бою Фьюри - Нганну
29 октября, 10:36
UFC
©twitter.com/trboxing Нганну высмеял Фьюри за нокдаун в главном бою вечера
29 октября, 10:20
UFC
©instagram.com/stylebender Экс-чемпион UFC отреагировал на исход боя Фьюри - Нганну
29 октября, 10:00
UFC
©twitter.com/francis_ngannou Тайсон Фьюри - Фрэнсис Нганну. Лучшие моменты боя с нокдауном (Видео)
29 октября, 09:42
UFC
©ringside24.com "Нганну победил Фьюри". Известный промоутер хочет реванша
29 октября, 08:03
UFC
©Кадр из видео Появилась реакция Усика на нокдаун Фьюри в бою с Нганну
29 октября, 07:45
UFC
©Кадр из видео Нганну отправил Фьюри в нокдаун: бой завершился сенсацией
28 октября, 15:30
UFC
©UFC Звездный боец UFC объявил о трехлетнем перерыве
28 октября, 14:55
UFC
©UFC Представлен постер турнира UFC с участием Рахмонова

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus