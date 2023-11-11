"Пока голый тут только ты". Звезда из Кыргызстана жестко ответила чемпиону UFC

Звезда UFC из Кыргызстана Валентина Шевченко (23-4-1) в жесткой манере ответила американскому файтеру, чемпиону среднего веса Шону Стриклэнду (28-5). Все началось из-за обсуждение доходов другой известной девушки-бойца Пейдж Ванзант (8-5), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Накануне 32-летний Стриклэнд порассуждал в соцсетях о заработке Ванзант:

"Пейдж Ванзант заявила, что за 24 часа она заработала на платформе OnlyFans больше, чем в UFC. Давайте разберемся: 1. Тебя подписали (в UFC), потому что ты сексуальна.

2. Женское ММА - это отстой.

3. Мужчины заплатят больше, чтобы увидеть тебя голой, чем за то, чтобы посмотреть, как ты дерешься. Оставайтесь в школе, дети, ведь драться - отстой, LOL", - написал чемпион.

35-летней Шевченко не понравились слова Стриклэнда, и она заступилась за свою коллегу Ванзант:

"Интересная открытие. Больше похоже на обиженного ребенка, который за всю свою бойцовскую карьеру заработал меньше денег, чем женщины-бойцы! Хорошая попытка, может быть UFC увидит это, и в следующий раз добавит немного денег в твой кошелек. А пока голый тут только ты", - заключила она.

Напомним, что бывшая чемпиона UFC в наилегчайшем весе в последнем бою подралась вничью с действующей обладательницей пояса Алексой Грассо (16-3-1), а Стриклэнд в сентябре стал новым чемпионом в среднем весе, побив Исраэля Адесанью (24-3).

Что касается 29-летней Ванзант, то она была уволена из UFC в 2020 году. С тех пор она провела несколько поединков, но по правилам кулачных боев.