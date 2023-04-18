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Подрабатывающая тату-мастером первая казахстанка в UFC попала в трудную ситуацию и попросила о помощи

Подрабатывающая тату-мастером первая казахстанка в UFC попала в трудную ситуацию и попросила о помощи
©UFC

Мария Агапова (10-4), являющаяся первой и единственной девушкой-бойцом из Казахстана в UFC, написала в соцсетях пост с просьбой о помощи, сообщает корреспондент Vesti.kz

В октябре прошлого года стало известно о травме, из-за которой спортсменка выбыла на восемь месяцев. Позже она освоила профессию тату-мастера, которой стала подрабатывать в США. Теперь же девушка вынуждена искать деньги.

"Во время потопа у меня сломалась машина. Я уже несколько дней не могу вернуться к работе и тренировкам. Нужны деньги на ремонт или новую машину. Кто может занять денег, отзовитесь, пожалуйста. Обещаю вернуть деньги после своего боя. Сейчас для меня главное - вернуться к работе и тренировкам. И дожить два-три месяца до своего боя", - написала Агапова в Instagram. 

К счастью, те, кто помог Агаповой, нашлись довольно быстро. Она взяла в аренду другое авто, а свое поставила на ремонт.

 "Наконец-то я на работе. Мечта сбылась. Спасибо всем, кто помог", - написала Агапова.

Напомним, в своем последнем бою, который состоялся в сентябре 2022 года в Лас-Вегасе, Агапова уступила во втором раунде сабмишеном канадке Джиллиан Робертсон. На данный момент у 26-летней казахстанки пять боев в промоушене, в которых она одержала две победы и потерпела три поражения.


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Метки:
Агапова Мария Казахстан UFC США

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