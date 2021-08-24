"Подойти в максимально хорошей форме!". Мария Агапова рассказала о подготовке к бою в UFC

Мария Агапова готовится к своему третьему бою в UFC, сообщают Vesti.kz. Спортсменка поделилась деталями своих тренировок, отметив, что у нее не будет проблем со сгонкой веса.

Напомним, бой Агаповой состоится 10 октября. Ее соперницей станет колумбийка Сабина Мазо. Казахстанка не выходила в клетку с августа 2020 года, когда потерпела поражение.

"Это мой тренер по физическим упражнениям - Ахмед. А также он является моим диетологом. Он поможет мне быть в хорошей физической форме. А также он поможет мне сбросить вес к своему бою, при этом не испытывая слабости, головокружений и других побочных эффектов весогонки. Спасибо за сегодняшнюю работу. До боя осталось семь недель. Постепенно мы будем увеличивать нагрузку, чтобы подойти к бою в максимально хорошей форме!" - написала Агапова в Instagram.

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