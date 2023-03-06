Почему UFC не даст Рахмонову бой за пояс и с кем ему драться? Один из вариантов - Чимаев

Шавкат Рахмонов (17-0) после своей пятой победы в UFC всерьез настроен на получение боя с приставкой "супер". В частности, непобежденного казахстанца интересуют трое лучших файтеров полусреднего дивизиона. Корреспондент Vesti.kz сомневается, что матчмейкеры UFC дадут Шавкату кого-то из них. В этом материале мы постараемся объяснить, почему это так.

В воскресное утро Рахмонов выступил впервые за восемь с лишним месяцев. В главном карде на большом турнире UFC 285 он досрочно победил американца Джеффа Нила (15-5). До этого противостояния казахстанец находился на девятом месте в рейтинге полусреднего дивизиона, а его оппонент был седьмым. Логично, что уже завтра, во вторник, Номад поднимется еще выше после обновления рейтингов.

Для Рахмонова и Нила это были самые тяжелые бои в их карьерах в UFC. 28-летний Шавкат впервые за все 17 поединков среди профессионалов провел в клетке больше 14 минут и едва не добрался до решения судей. А вот 32-летний Джефф впервые в карьере проиграл сабмишеном, а в UFC в девяти поединках до Рахмонова его никто не финишировал.

Рахмонов здорово себя проявил. Он донес до соперника куда больше акцентированных ударов - 113:69, был точнее в целом - 63 против 47 процентов, а также больше контролировал оппонента в клинче. И если Нил больше 90 процентов своих акцентированных ударов нанес в голову, то Шавкат четко распределил попадания между головой и корпусом, а также здорово действовал в клинче, подключая колени и локти.

После такого выступления, в котором Шавкат показал свою уникальность (первый, кто финишировал Нила приемом), напор и выдержку (пропустил несколько мощных панчей от опасного ударника, но устоял на ногах), он бросил вызов настоящим "акулам" этого дивизиона. В интервью после боя он заявил, что "идет за Колби Ковингтоном (17-3)", а также дал понять, что может встретиться и с победителем грядущего титульного реванша между Леоном Эдвардсом (20-3-0-1) и Камару Усманом (20-2).

Но кажется, что в UFC не будут всерьез рассматривать организацию этих боев. По крайней мере пока. Почему же это так?

Во-первых, Рахмонов поднимется в рейтинге на несколько строчек, но вряд ли войдет в топ-5. Также не стоит забывать, что в этом самом топе есть несколько других бойцов, которые хоть сейчас готовы подраться за пояс. К примеру, третий номер дивизиона Хамзат Чимаев (12-0) или четвертый Белал Мухаммад (22-3-0-1).

Чимаев в UFC одержал шесть побед в шести боях, а Белал идет на серии из семи выигрышных поединков. Поэтому они явно будут в недоумении, если Шавкат всех "перепрыгнет" и будет биться за титул. 18 марта Эдвардс и Усман проведут свой третий бой, и победитель уедет из Лондона в звании чемпиона. Главными претендентами на пояс все равно будут оставаться именно Чимаев и Мухаммад. Оба сейчас без боя, и оба идут на хорошей серии.

Ковингтона по прозвищу Хаос тоже нельзя забывать. Это один из самых неактивных топовых бойцов UFC. За последние три с лишним года он провел всего три поединка, но по-прежнему держится очень высоко в рейтинге. Если чемпионом вновь станет Усман, то вряд ли Колби выйдет на "титульник", так как уже дважды ему проигрывал. Но если с поясом останется англичанин Эдвардс, то американец будет выпрашивать титульный шанс у UFC.

В то же время Ковингтон точно не будет принимать бой с Рахмоновым. Его слова американец явно слышал или видел, но решил проигнорировать. Стилистически Шавкат неудобен и опасен для Ковингтона, хоть тот и является действительно мощным борцом с хорошей выносливостью. Рахмонов выше, у него длиннее конечности, да и вообще его самого очень сложно перевести на землю, не говоря уже о контроле. В стойке же у американца шансов с Номадом практически не будет.

Колби умеет избегать невыгодных для себя боев. К примеру, UFC так и не удалось свести его с Чимаевым. По слухам, спортсменам несколько раз отправляли контракты на поединок, и если Хамзат их сразу же подписывал, то Ковингтон не соглашался на этот бой. Хотя в соцсетях американец обвинял шведского бойца чеченского происхождения в трусости. Но, вероятнее всего, это сам Ковингтон избегает встречи с Чимаевым. То же самое вполне может случиться и в случае попыток UFC организовать бой Рахмонов - Ковингтон.

Поэтому пока встреча ни с Ковингтоном, ни с победителем боя Эдвардс - Усман не будет хорошим вариантом для UFC, этих бойцов и еще нескольких топов полусреднего веса. Действительно шикарным такое стечение обстоятельств было бы лишь для самого Рахмонова и его фанатов. Но пока со стороны кажется, что Шавкату до "титульника" нужен еще как минимум один бой, и он вряд ли пройдет с Ковингтоном.

В таком случае выглядит логичным встреча Рахмонова с другим топом. Первый вариант - это встреча с проигравшим из пары Эдвардс - Усман. Уступившему явно нужно будет вернуться на победную тропу, и для этого будет необходим крепкий соперник из числа других претендентов. Второй вариант - подраться с Чимаевым или Мухаммадом. Если кто-то из них выйдет на "титульник", то можно встретиться с другим, свободным.

Еще один вариант - бой с Гилбертом Бернсом (21-5). Но тут есть нюансы: бразилец через месяц дерется с Хорхе Масвидалем (35-16), и чтобы этот вариант оставался актуальным, ему нужно побеждать. Второй нюанс: Шавкат и Гилберт уважительно друг к другу относятся и тренируются вместе в США. Поэтому, возможно, они сами откажутся от такого поединка. Ведь он не будет официально претендентским или титульным.

Прямо сейчас Рахмонову нужно насладиться победой над Нилом, отдохнуть и восстановиться. В ближайшие месяцы в полусреднем дивизионе еще не раз может многое измениться, и казахстанцу достаточно следить за всем происходящим из дома, поддерживая себя в форме.

Уже ближе к потенциальным датам возвращения ситуация будет виднее. Станет понятно, кто будет драться за титул, с кем встретятся условные Чимаев, Мухаммад и проигравший в бою Эдвардс - Усман. Шавкат будет "соседствовать" с ними в рейтинге, и поединок с кем-то из них станет реальной возможностью.

Но с "титульником", увы, придется подождать какое-то время. Однако это терпение того стоит, уж поверьте.

Фото: UFC©️

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