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Почему 15-е место в рейтинге UFC - лишь формальность для казахстанца Шавката Рахмонова

Почему 15-е место в рейтинге UFC - лишь формальность для казахстанца Шавката Рахмонова
©UFC
Новости спорта MMA UFC

В обновленном рейтинге UFC Хамзат Чимаев (11-0) оторвался от казахстанца Шавката Рахмонова (15-0) уже на 12 позиций. Теперь шведский чеченец занимает третью строчку в списке претендентов, а "Номад" - 15-ю. В последнее время о вероятном противостоянии между Чимаевым и Рахмоновым не говорит только ленивый.

Корреспондент Vesti.kz - о том, насколько велика разница в рейтинге между двумя непобежденными проспектами. Этот разрыв мы оценили, разобрав ситуацию в каждом из мужских дивизионов американского промоушена.

12 строчек в рейтинге - достаточно большой разрыв, но не всегда он свидетельствует о реальной разнице в классе. И позиции Рахмонова и Чимаева подтверждают это в очередной раз. Сейчас многим было бы интересно взглянуть на этот бой.

Почему 15-е место в рейтинге UFC - лишь формальность для казахстанца Шавката Рахмонова. Фото 1

В наилегчайшем весе на этих же позициях располагаются два россиянина - Аскар Аскаров (14-1-1) и Тагир Уланбеков (14-2). Это не просто два файтера с одним гражданством, но и два земляка, уроженца Дагестана. Причем оба последние свои бои неожиданным образом проиграли.

Этот бой вряд ли зрители когда-либо увидят, потому что спортсмены не захотят драться друг с другом. Но в целом этот поединок был бы достаточно интересным и, возможно, конкурентным.

Почему 15-е место в рейтинге UFC - лишь формальность для казахстанца Шавката Рахмонова. Фото 2

В легчайшей весовой категории на этих позициях располагаются еще два соотечественника, но теперь бразильцы. Это Жозе Алдо (31-7) и Рафаэль Ассунсао (27-9). 35-летний Жозе идет на серии из трех побед, а 39-летний Рафаэль - на серии из четырех неудач.

Сейчас этот поединок вряд ли можно назвать конкурентным и интересным. Здесь разница между третьим и 15-м номерами действительно ощутимая.

Интересным получился бы бой в полулегком весе, где третью строчку занимает мексиканец Яир Родригес (13-3-0-1), а на 15-м месте находится испанский файтер грузинского происхождения Илия Топурия (12-0).

Родригес уже долгое время является одним из топов дивизиона, а Топурия лишь недавно ворвался в рейтинг. При этом Илия является непобежденным, и это вызвало бы дополнительный интерес к противостоянию.

Почему 15-е место в рейтинге UFC - лишь формальность для казахстанца Шавката Рахмонова. Фото 3

В легком весе особой интриги бы не было. Ислам Махачев (22-1) и Диего Феррейра (17-5) сейчас находятся на разных уровнях, и особо сомневаться в превосходстве дагестанца не пришлось бы.

В среднем весе топ-3 претендентов замыкает итальянец Марвин Веттори (18-5-1), а топ-15 закрывает Эдмен Шахбазян (11-3). В полутяжелом дивизионе сравнили бы Александра Ракича (14-2) и Дастина Джейкоби (17-5-1). В этих двух противостояниях фаворитами были бы Веттори и Ракич, тем не менее, поединки были бы интересными.

Очень интересная ситуация была бы в тяжелом весе. Третий номер рейтинга австралиец Тай Туиваса (14-3) и 15-й номер из Болгарии Благой Иванов (18-4-0-1). Здесь уникальный случай, ведь в июне 2019 года эти бойцы друг с другом бились.

И тогда победу единогласным решением по итогам трех раундов отпраздновал... Иванов! Вряд ли кто-то тогда мог представить, что спустя несколько лет Тай войдет в топ-3 дивизиона, а Иванов окажется настолько позади австралийца.

Почему 15-е место в рейтинге UFC - лишь формальность для казахстанца Шавката Рахмонова. Фото 4

Итоговый вывод у нас следующий. Позиция Рахмонова одна из самых недооцененных среди всех 15-х номеров UFC. Уже сейчас "Номада" можно представить в поединке с представителем топ-3, и это не преувеличение.

Чимаев взлетел в рейтинге UFC и оторвался от Рахмонова

Фото: UFC©️

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Метки:
MMA UFC Рахмонов Шавкат Чимаев Хамзат Казахстан Чечня Швеция

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