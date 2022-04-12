Чимаев взлетел в рейтинге UFC и оторвался от Рахмонова

Непобежденный шведский полусредневес UFC Хамзат Чимаев (11-0) взлетел сразу на восемь позиций в рейтинге промоушена. Теперь "Борз" находится на третьей строчке в списке претендентов весовой категории до 77 килограммов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Такое резкое улучшений позиций Чимаева произошло после победы над бразильцем Гилбертом Бернсом (20-5) на турнире UFC 273 в минувшее воскресенье. До поединка Хамзат был 11-м номером дивизиона, тогда как Бернс занимал вторую строчку.

Теперь же Чимаев расположился на третьей позиции в рейтинге, а Бернс, опустившийся на две строчки, стал четвертым. На второе место поднялся англичанин Леон Эдвардс (19-3-0-1), а выше находятся лишь Колби Ковингтон (17-3) и чемпион Камару Усман (20-1).

Изначально многие предполагали, что после победы над Бернсом единогласным решением судей в UFC посчитают нужным поставить Чимаева на вторую строчку. Но в итоге выше Эдвардса файтер чеченского происхождения не "прыгнул".

Отметим, что казахстанец Шавкат Рахмонов (15-0) по-прежнему занимает 15-ю строчку в таблице. Что касается его потенциального соперника Нила Мэгни (26-8), то рывок Чимаева заставил его сместиться с девятого места на десятое.

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Фото: Tsn.ca©️

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