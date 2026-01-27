Побьётся с Махачевым? В России вынесли вердикт титульным шансам Рахмонова в UFC

Казахстанский боец полусреднего веса UFC Шавкат Рамонов (19-0) получил вердикт по потенциальному противостоянию за пояс американского промоушена против чемпиона Ислама Махачева (28-1) из России, передают Vesti.kz.

Вероятность титульного боя низкая

По мнению журналиста российского "Спорт-Экспресса" Евгения Нарижного, шансы Рахмонова на титульный бой составляют всего 10 процентов.

"Непобежденный боец из Казахстана выиграл 19 профессиональных поединков и 18 из них закончил досрочно. В UFC Рахмонов стартовал с шести ярких побед, в том числе над Джефом Нилом и Стивеном Томпсоном. Седьмой бой Шавката прошел против Иэна Гэрри, хотя изначально планировался титульный бой с Белалом Мухаммадом. Но чемпион получил травму, а Шавкат сразился с Гэрри и впервые довел бой до решения судей. Позже выяснилось, что на поединок Рахмонов вышел с травмой, которую затем долго лечил, из-за чего пропустил в титульной очереди Джека Делла Маддалену. Таким образом, Рахмонов не бился больше года, пока другие конкуренты наращивали победные серии. Так что теперь казахстанцу наверняка придется одержать еще одну победу, чтобы получить титульный шанс", — отметил автор.

Главный фаворит на бой с Махачевым

Эксперт из России также считает, что наиболее вероятным соперником чемпиона полусреднего веса является американец нигерийского происхождения Камару Усман (21-4), оценив вероятность этого поединка в 80 процентов.

Последний бой Рахмонова

Напомним, что Шавкат Рахмонов в последний раз выходил в октагон в декабре 2024 года на турнире UFC 310. В изнурительном пятираундовом поединке он победил ирландца Иэна Гэрри (17-1) единогласным решением судей, получив при этом травму, которая вынудила его пропустить весь 2025 год.

Махачев согласился на бой с непобеждённым казахстанцем в UFC

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!