Побеждал Морозова и намерен пошуметь в США. Что известно о кандидате в UFC из Казахстана?

Уже на следующей неделе, 25 февраля, казахстанский проспект легчайшего веса Бекзат Алмахан (14-1) проведет свой поединок на турнире UAE Warriors 36 в Абу-Даби (ОАЭ). 25-летний файтер идет на серии из шести побед, и ему уже пророчат скорое попадание в UFC. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о спортсмене из Тараза подробнее.

Соперником казахстанца будет 24-летний аргентинец Мауро Мастромарини (14-1) с аналогичным соотношением побед и поражений. Причем на счету Бекзата 13 финишей (11 нокаутов и два сабмишена), а у Мауро - 12 (восемь нокаутов и четыре сабмишена). Этот поединок должен получиться более чем зрелищным.

Алмахан выступает на профессиональном уровне с 2016 года и с тех пор проиграл лишь раз - сдачей в бою с. Но сейчас Бекзат об этой неудаче практически не вспоминает. Боец уверен в себе, смотрит вперед, однако не против реванша с Султаном, если такое предложение поступит.

На прошлой неделе авторитетный американский сайт MMA Junkie включил Алмахана в список бойцов, которые в скором времени могут пополнить ростер UFC. Они отметили его стремление стать чемпионом лучшей организации мира. Сам же Бекзат уже заявлял, что его цель - навести шороху и пошуметь в США. Конечно, попасть ему хочется в UFC, но в целом он готов сделать это и в другом американском промоушене.

Последние три поединка казахстанец провел в лиге OCTAGON, финишировав каждого соперника. Также в его активе успешные выступления под эгидой MMA Series, Alash Pride FC и Bushido Qazaqstan. Он всегда нацелен на финиш и отличается своей универсальностью в клетке.

Несколько лет назад он бился с казахстанским бойцом UFC Сергеем Морозовым на любительском турнире по жекпе-жек. По итогам трех раундов судьи отдали победу именно молодому и многообещающему Алмахану, а не уже опытному чемпиону, находящемуся в шаге, на тот момент, от UFC. Не все согласились с таким вердиктом судей, но с тем, что Бекзат навязал проблем Сергею, - спорить сложно.

UAE Warriors - хорошая площадка, чтобы показать себя боссам UFC. Некоторые бойцы уже попадали в лучшую лигу мира после проведенного там поединка. Одним из таких примеров является россиянин Ринат Фахретдинов. Тем более все турниры UAE Warriors транслируются на платформе UFC Fight Pass.

Прямо сейчас Алмахан является одним из ярчайших представителей казахстанского ММА в легчайшей весовой категории. От него веет уверенностью в собственных силах и большими амбициями. И от боя, который состоится 25 февраля, будет зависеть дальнейшее будущее спортсмена. Он встретится с таким же голодным и молодым файтером, и лучший из них, вероятно, заинтересует UFC.

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