В США "нашли" нового бойца из Казахстана для UFC

Американский сайт mmajunkie.usatoday.com рассказал о некоторых бойцах смешанных единоборств, способных в ближайшее время попасть в сильнейшую лигу мира - UFC. Одним из них оказался казахстанский файтер Бекзат Алмахан (14-1), который должен вернуться в октагон 25 февраля, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Вот что о нем пишут:

"С детства Бекзат любил смотреть бои. Одно дело смотреть, но совсем другое - участвовать в них. Окончив школу, Алмахан решил попробовать свои силы в ММА. Изначально это было чем-то вроде несбыточной мечты. Но когда оказалось, что он чертовски хорош в стойке и проведении тейкдаунов, Алмахан решил, что нашел новый карьерный путь. Единственное поражение он потерпел от кыргызстанца Султана Жолдошбека в 2020 году. В настоящее время Алмахан идет на серии из шести побед.

Ранее в UFC ворвались другие казахстанские бойцы, и Алмахан, безусловно, может стать следующим. Он прошел испытания в боях против серьезных противников, имевших рекорды 10-3, 7-1, 11-6-1 и 12-4.

Вот что он думает о своих перспективах в UFC: "Я голоднее этих парней. Я начал снизу. У меня 90 процентов финиша. За мной вся страна, где ММА становится чуть ли не национальным видом спорта. Думаете, мы зря занимаем девятое место в мире? Вы думаете, что кто-то дал его нам? Нет, это потому, что в нас течет кровь лучших воинов мира... Ожидайте захватывающих боев, мы будем двигаться вперед в меру своих возможностей. Прославлять флаг Казахстана для меня большая честь. Вот для чего я здесь и к чему я стремлюсь. Моя цель - стать чемпионом UFC на долгое время. Чтобы никто не смог лишить меня чемпионства".

Отметим, что 25 февраля Алмахан, дерущийся в легчайшем весе, должен выступить в Абу-Даби в рамках турнира лиги UAE Warriors. Его соперник - аргентинец Мауро Мастромарини.

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