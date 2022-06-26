Первые эмоции, или как Сергей Морозов отреагировал на важную победу в UFC

Казахстанский боец Сергей Морозов признался, что ему было сложно собраться в начале боя на турнире UFC Vegas 57 в Лас-Вегасе (Невада, США), сообщают Vesti.kz.

Напомним, что соперником Морозова стал бразилец Раулиан Пайва, которого он победил судейским решением. Этот бой стал для казахстанца последним по нынешнему контракту с UFС и пока не известно, будут ли его продлять.

Видео первых эмоций казахстанца промоушен опубликовал в Instagram.

"Тяжелый первый раунд был, что-то фокуса не было, не мог собраться. Но со второго раунда нащупал свое и начал навязывать", - сказал Морозов.

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И Сергея Морозова:



Также на турнире выступит еще один казахстанец, который выйдет в клетку против американца Нила Мэгни в со-главном бою турнира. А в предварительном карде победу одержал казахский боец из Китая