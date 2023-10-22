Пауло Коста пришел на UFC 294 и подрался во время боя Чимаева

Бразильский боец Пауло Коста пришел на UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) и подрался со звездой поп-ММА Шовхалом Чурчаевым из России, сообщают Vesti.kz.

Интересно, что американские болельщики даже не знали, с кем вцепился Коста. Они подумали, что это обычный фанат.

Глава UFC Дана Уайт тоже не знает Чурчаева. Его, кстати, спросили об этом инциденте.

- Кажется, какой-то болельщик устроил потасовку с Костой во время боя Хамзата. Есть ли какие-то новости по этому поводу?

- Да, с той группой людей, которая была сегодня в здании, это было было похоже на пороховую бочку. И да, я никогда не видел такого, чтобы фанат набросился на бойца. Но мы с этим справились, - приводит слова Уайта российский ММА-журналист Игорь Лазорин.

Напомним, что именно Коста должен был подраться с Хамзатом Чимаевым в соглавном событии UFC 294, но перенес операцию на руке и был вынужден сняться с боя. Его на коротком уведомлении заменил американец нигерийского происхождения Камару Усман, проигравший Чимаеву раздельным решением судей.

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