Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта MMA UFC

Автор:

Комментарии

Отрыв Рахмонова, сорванные бои и утраченная аура. Как Чимаев лишился хайпа и что его ждет дальше?

Отрыв Рахмонова, сорванные бои и утраченная аура. Как Чимаев лишился хайпа и что его ждет дальше?
©UFC

22 июня в Саудовской Аравии пройдет первый в истории страны турнир UFC. В главном поединке вечера зрители ждали противостояние между средневесами Робертом Уиттакером (25-7) и Хамзатом Чимаевым (13-0). Но за восемь дней до проведения ивента чеченский боец из Швеции попал в больницу, слетел с боя и был заменен россиянином Икрамом Алискеровым (15-1). 

Для Чимаева это уже не первая подобная ситуация, и его прогресс в UFC серьезно замедлился. Есть смысл полагать, что боец теряет свою популярность и шансы на чемпионство. Корреспондент Vesti.kz объяснил, на чем основаны эти доводы.

Для Борза поединок с Уиттакером был огромным шансом стать претендентом на пояс в категории до 84 килограммов. Австралийский экс-чемпион замыкает топ-3, а Чимаев располагается на десятой строчке.

Но из-за серьезных проблем со здоровьем Хамзат был вынужден отменить выступление. Теперь этим шансом попробует воспользоваться бывший соперник Чимаева Алискеров, для которого поражение от Хамзата по-прежнему является единственным в карьере. Их поединок прошел еще до начала карьеры в UFC, в лиге BRAVE CF.

Так почему же Чимаев серьезно растерял практически весь объем своего хайпа, который чувствовался отовсюду в первый год после попадания в UFC? Есть несколько причин.

Из самого активного бойца в истории Чимаев превратился в редкого гостя

Фанаты ММА прекрасно помнят, как громко заявил о себе Чимаев, дебютировав в UFC с разгромной победы и повторив такое же спустя всего 10 дней. Спустя два месяца он подрался еще раз, за 17 секунд вырубив опытного Джеральда Миршерта.

Хамзат обещал очень часто драться и уничтожать дивизион, пока не доберется до титула. Первые два-три месяца он полностью оправдывал свои обещания, подкрепляя их громкими успехами и яркими вызовами. Казалось, что на глазах общественности появилась новая суперзвезда на долгие годы.

Но после того, как Чимаев нанес поражение Миршерту в сентябре 2020-го, он провел всего четыре боя за почти четыре года. За это время у него было уже два простоя длиною в год, и теперь кажется, что намечается и третий, ведь он не дрался с октября 2023-го.

Отсутствие громких боев и смазанный успех в бою с неготовым ветераном

За всю карьеру в UFC у Чимаева был один поистине громкий бой, такой, чтобы в полной мере считать его громким. Это поединок с Гилбертом Бернсом в 2022 году. Да, последний бой против Камару Усмана тоже был громким, но не стоит забывать, что нигериец вышел на коротком уведомлении после двух поражений подряд. Поэтому в полной мере назвать этот поединок суперконкуретным язык не повернется.

Но даже несмотря на это, Хамзат не смог удосрочить Усмана. Впервые в карьере Борз довел дело до решения судей, и это случилось с ветераном на серии из неудач, который согласился на поединок меньше чем за 10 дней. Более того, Усман, который всегда бился в полусреднем весе, поднялся в средний против крупного Чимаева. И все равно бой длился 15 минут, а Хамзат победил решением большинства, даже не единогласным.

Бой с Уиттакером должен был стать крупнейшим в карьере Хамзата. Бывший чемпион, который в последнем бою победил Пауло Косту. Чистый средневес, который готов к вызовам в 33 года. Этот поединок стал бы громче, чем бой с Бернсом, и точно конкурентнее на бумаге, чем противостояние с Усманом. Но теперь зрители этого не увидят.

Завершал карьеру, получал травмы и попадал в больницу

В 2021 году, имея 3-0 в UFC, Чимаев неожиданно объявил о завершении карьеры. Это случилось после нескольких неудачных попыток организовать бой с Леоном Эдвардсом. Последняя попытка не осуществилась из-за последствий коронавируса, которые серьезно сказались на здоровье чеченца.

Хамзат рассказывал, что плевался кровью после тренировок и испытывал серьезные проблемы. Он действительно боялся за свое здоровье и сделал поспешное решение завершить карьеру. Но через некоторое время окружению звезды удалось его переубедить, и он вернулся в клетку в конце года.

В сентябре 2022-го он превысил лимит полусреднего веса на более чем три килограмма. В итоге он сорвал организацию боя с Нейтом Диасом и подрался в промежуточной категории с Кевином Холлэндом. После этого Чимаев не возвращался к боям в 77 килограммах и сосредоточился на средней категории.

Сейчас он вновь оказался в больнице с серьезными проблемами. Пока нет никаких подробностей, но не исключено, что причиной стала сгонка веса. Хамзат очень крупный, а то, что он редко дерется, осложняет его весогонку даже в средний дивизион.

Лишился рейтинга в полусреднем весе и дождался появления новых героев в двух дивизионах

Хамзат добирался до третьей позиции в рейтинге полусреднего веса, когда победил Бернса. Можно сказать, что он был в одном или двух шагах от пояса. Но после проваленного взвешивания и сорванного поединка с Диасом он потерял большое будущее в дивизионе.

С Усманом, спустя год, он дрался уже в среднем весе. Хамзат лишился позиций в рейтинге полусреднего дивизиона и попал в средний, но далеко не в топ-3. Сейчас он по-прежнему всего лишь десятый. Поединок с Уиттакером сорвался, и не факт, что он получит другой супершанс взлететь в рейтинге в следующем бою.

В то же время, пока Чимаев остановился в прогрессе, в UFC появилось много новых лиц в чемпионской гонке полусреднего и среднего дивизионов. В 77 килограммах это и Шавкат Рахмонов (18-0), и Джек Делла Маддалена (17-2), и Иэн Гэрри (14-0). 

В среднем весе за последние годы большими звездами стали уже добравшиеся до титула Дрикус дю Плесси (21-2), Шон Стриклэнд (29-6), а также влетевший в топ-5 Нассурдин Имавов (14-4-0-1). Все эти лица либо уже чемпионы, либо, как минимум, куда ближе к осуществлению мечты стать чемпионом UFC, чем Чимаев. Хотя Хамзат котировался выше всех этих спортсменов, когда развивал свой хайп на старте карьеры в американском промоушене. Если Алискеров вдруг победит Уиттакера на коротком уведомлении, то тоже может мгновенно влететь в рейтинг и оказаться в топ-5. Таким образом он тоже опередит Хамзата.

Чимаеву нужны большие бои, частые выступления, подкрепление слов делами. Но пока, ввиду различных обстоятельств, он не может добиться своего и теряет как позиции в рейтинге, так и свою популярность и ауру непобежденного зверя. 

Хамзату уже не 20, 25 и не 28, и времени в запасе у него остается все меньше. Проблемы со здоровьем усугубляют все сложности на его пути. И теперь есть большие сомнения относительно того, станет ли он когда-нибудь чемпионом UFC.

Фото: IG/mukhammad_eskirkhanov©️

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
MMA UFC Чимаев Хамзат Чечня Швеция Усман Камару Рахмонов Шавкат Казахстан

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Футзал
  • Хоккей
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве
  • Пляжный футбол

Реклама

Новости
Сегодня , 13:09
UFC
©UFC Отрыв Рахмонова, сорванные бои и утраченная аура. Как Чимаев лишился хайпа и что его ждет дальше?
Сегодня , 08:46
UFC
©UFC Хамзату Чимаеву нашли замену в UFC
Сегодня , 08:00
UFC
©UFC Хамзата Чимаева госпитализировали: подробности
Вчера , 22:54
UFC
©instagram.com/khamzat_chimaev Появились плохие новости про Хамзата Чимаева
Вчера , 21:57
UFC
©Vesti.kz/Turar Kazangapov Бывший чемпион UFC "принял" бой с Шавкатом Рахмоновым
Вчера , 20:02
UFC
©Vesti.kz/Turar Kazangapov Рахмонова назвали полноценным претендентом на пояс чемпиона UFC
Вчера , 19:31
UFC
©instagram.com/asu_zulfikar57 Асу Алмабаев раскрыл план на чемпионство в UFC
11 июня, 17:06
UFC
©UFC А вы знали об этом? 25 иностранных бойцов UFC, которые приезжали драться в Казахстан
11 июня, 15:20
UFC
©UFC Легенда UFC назвал победителя боя Хабиб Нурмагомедов - Ислам Махачев
10 июня, 12:39
UFC
©Tengrinews/Turar Kazangapov Рахмонов высмеял трех топовых бойцов UFC
10 июня, 11:48
UFC
©UFC Не будет драться больше года? Как осложнилась ситуация Рахмонова в UFC
9 июня, 19:30
UFC
©Vesti.kz/Turar Kazangapov Шавкат Рахмонов выбрал нового соперника в UFC
9 июня, 09:16
UFC
©instagram.com/islam_makhachev Махачеву назвали условие для боя за титул чемпиона UFC в весе Рахмонова
9 июня, 08:17
UFC
©UFC Russia Нокаутом и скандалом обернулся главный бой UFC
8 июня, 23:23
UFC
©Vesti.kz/Turar Kazangapov Рахмонову "дали" бой с бывшим чемпионом UFC
8 июня, 12:30
UFC
©UFC Появилась новая информация об отмене боя Чендлер - Макгрегор
6 июня, 15:00
UFC
©instagram.com/shavkatrakhmonov94/ Шавкат Рахмонов узнал путь к титулу UFC
6 июня, 11:00
UFC
©x.com/leon_edwardsmma/UFC Чемпион UFC сообщил хорошие новости про бой с Рахмоновым
5 июня, 16:21
UFC
©Vesti.kz/Ayan Nessipbekov Исламу Махачеву предрекли сенсационное поражение в UFC
5 июня, 07:54
UFC
©instagram.com/leonedwardsmma Чемпион UFC в весе Рахмонова назвал условие для боя с Махачевым
3 июня, 12:55
UFC
©UFC Рахмонов останется без титульного боя из-за Махачева? В UFC сделали важный намек
3 июня, 12:37
UFC
©twitter.com/ufc Легендарный чемпион UFC принизил победу Махачева
3 июня, 10:58
UFC
©instagram.com/realdonaldtrump Дональд Трамп назвал любимого бойца всех времен
2 июня, 12:10
UFC
©UFC Russia Ислам Махачев превзошел достижение Хабиба Нурмагомедова в UFC
2 июня, 10:40
UFC
©Vesti.kz/Ayan Nessipbekov Махачев сделал громкое заявление о чемпионском поясе в дивизионе Рахмонова
2 июня, 10:14
UFC
©Vesti.kz/Ayan Nessipbekov Сенсацией завершился бой Ислама Махачева за титул чемпиона UFC
1 июня, 21:36
UFC
©instagram.com/khabib_nurmagomedov Сколько получает Хабиб за тренировки Махачева? Есть ответ
1 июня, 08:02
UFC
©Tengrinews/Turar Kazangapov В команде Рахмонова нашли способ привезти пояс UFC в Казахстан
31 мая, 22:07
UFC
©twitter.com/MAKHACHEVMMA Махачев предложил команде Макгрегора подраться "стенка на стенку"
31 мая, 18:39
UFC
©UFC Махачев vs Порье. Чемпион UFC и претендент сделали вес

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus