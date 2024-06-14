Отрыв Рахмонова, сорванные бои и утраченная аура. Как Чимаев лишился хайпа и что его ждет дальше?

22 июня в Саудовской Аравии пройдет первый в истории страны турнир UFC. В главном поединке вечера зрители ждали противостояние между средневесами Робертом Уиттакером (25-7) и Хамзатом Чимаевым (13-0). Но за восемь дней до проведения ивента чеченский боец из Швеции попал в больницу, слетел с боя и был заменен россиянином Икрамом Алискеровым (15-1).

Для Чимаева это уже не первая подобная ситуация, и его прогресс в UFC серьезно замедлился. Есть смысл полагать, что боец теряет свою популярность и шансы на чемпионство. Корреспондент Vesti.kz объяснил, на чем основаны эти доводы.

Для Борза поединок с Уиттакером был огромным шансом стать претендентом на пояс в категории до 84 килограммов. Австралийский экс-чемпион замыкает топ-3, а Чимаев располагается на десятой строчке.

Но из-за серьезных проблем со здоровьем Хамзат был вынужден отменить выступление. Теперь этим шансом попробует воспользоваться бывший соперник Чимаева Алискеров, для которого поражение от Хамзата по-прежнему является единственным в карьере. Их поединок прошел еще до начала карьеры в UFC, в лиге

Так почему же Чимаев серьезно растерял практически весь объем своего хайпа, который чувствовался отовсюду в первый год после попадания в UFC? Есть несколько причин.

Из самого активного бойца в истории Чимаев превратился в редкого гостя

Фанаты ММА прекрасно помнят, как громко заявил о себе Чимаев, дебютировав в UFC с разгромной победы и повторив такое же спустя всего 10 дней. Спустя два месяца он подрался еще раз, за 17 секунд вырубив опытного Джеральда Миршерта.

Хамзат обещал очень часто драться и уничтожать дивизион, пока не доберется до титула. Первые два-три месяца он полностью оправдывал свои обещания, подкрепляя их громкими успехами и яркими вызовами. Казалось, что на глазах общественности появилась новая суперзвезда на долгие годы.

Но после того, как Чимаев нанес поражение Миршерту в сентябре 2020-го, он провел всего четыре боя за почти четыре года. За это время у него было уже два простоя длиною в год, и теперь кажется, что намечается и третий, ведь он не дрался с октября 2023-го.

Отсутствие громких боев и смазанный успех в бою с неготовым ветераном

За всю карьеру в UFC у Чимаева был один поистине громкий бой, такой, чтобы в полной мере считать его громким. Это поединок с Гилбертом Бернсом в 2022 году. Да, последний бой против Камару Усмана тоже был громким, но не стоит забывать, что нигериец вышел на коротком уведомлении после двух поражений подряд. Поэтому в полной мере назвать этот поединок суперконкуретным язык не повернется.

Но даже несмотря на это, Хамзат не смог удосрочить Усмана. Впервые в карьере Борз довел дело до решения судей, и это случилось с ветераном на серии из неудач, который согласился на поединок меньше чем за 10 дней. Более того, Усман, который всегда бился в полусреднем весе, поднялся в средний против крупного Чимаева. И все равно бой длился 15 минут, а Хамзат победил решением большинства, даже не единогласным.

Бой с Уиттакером должен был стать крупнейшим в карьере Хамзата. Бывший чемпион, который в последнем бою победил Пауло Косту. Чистый средневес, который готов к вызовам в 33 года. Этот поединок стал бы громче, чем бой с Бернсом, и точно конкурентнее на бумаге, чем противостояние с Усманом. Но теперь зрители этого не увидят.

Завершал карьеру, получал травмы и попадал в больницу

В 2021 году, имея 3-0 в UFC, Чимаев неожиданно объявил о завершении карьеры. Это случилось после нескольких неудачных попыток организовать бой с Леоном Эдвардсом. Последняя попытка не осуществилась из-за последствий коронавируса, которые серьезно сказались на здоровье чеченца.

Хамзат рассказывал, что плевался кровью после тренировок и испытывал серьезные проблемы. Он действительно боялся за свое здоровье и сделал поспешное решение завершить карьеру. Но через некоторое время окружению звезды удалось его переубедить, и он вернулся в клетку в конце года.

В сентябре 2022-го он превысил лимит полусреднего веса на более чем три килограмма. В итоге он сорвал организацию боя с Нейтом Диасом и подрался в промежуточной категории с Кевином Холлэндом. После этого Чимаев не возвращался к боям в 77 килограммах и сосредоточился на средней категории.

Сейчас он вновь оказался в больнице с серьезными проблемами. Пока нет никаких подробностей, но не исключено, что причиной стала сгонка веса. Хамзат очень крупный, а то, что он редко дерется, осложняет его весогонку даже в средний дивизион.

Лишился рейтинга в полусреднем весе и дождался появления новых героев в двух дивизионах

Хамзат добирался до третьей позиции в рейтинге полусреднего веса, когда победил Бернса. Можно сказать, что он был в одном или двух шагах от пояса. Но после проваленного взвешивания и сорванного поединка с Диасом он потерял большое будущее в дивизионе.

С Усманом, спустя год, он дрался уже в среднем весе. Хамзат лишился позиций в рейтинге полусреднего дивизиона и попал в средний, но далеко не в топ-3. Сейчас он по-прежнему всего лишь десятый. Поединок с Уиттакером сорвался, и не факт, что он получит другой супершанс взлететь в рейтинге в следующем бою.

В то же время, пока Чимаев остановился в прогрессе, в UFC появилось много новых лиц в чемпионской гонке полусреднего и среднего дивизионов. В 77 килограммах это и Шавкат Рахмонов (18-0), и Джек Делла Маддалена (17-2), и Иэн Гэрри (14-0).

В среднем весе за последние годы большими звездами стали уже добравшиеся до титула Дрикус дю Плесси (21-2), Шон Стриклэнд (29-6), а также влетевший в топ-5 Нассурдин Имавов (14-4-0-1). Все эти лица либо уже чемпионы, либо, как минимум, куда ближе к осуществлению мечты стать чемпионом UFC, чем Чимаев. Хотя Хамзат котировался выше всех этих спортсменов, когда развивал свой хайп на старте карьеры в американском промоушене. Если Алискеров вдруг победит Уиттакера на коротком уведомлении, то тоже может мгновенно влететь в рейтинг и оказаться в топ-5. Таким образом он тоже опередит Хамзата.

Чимаеву нужны большие бои, частые выступления, подкрепление слов делами. Но пока, ввиду различных обстоятельств, он не может добиться своего и теряет как позиции в рейтинге, так и свою популярность и ауру непобежденного зверя.

Хамзату уже не 20, 25 и не 28, и времени в запасе у него остается все меньше. Проблемы со здоровьем усугубляют все сложности на его пути. И теперь есть большие сомнения относительно того, станет ли он когда-нибудь чемпионом UFC.

Фото: IG/mukhammad_eskirkhanov©️