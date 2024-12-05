"Осталось немного". Рахмонов высоко оценил перспективы Алмабаева в UFC

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов (18-0) чувствует, что его одноклубник и соотечественник Асу Алмабаев (21-2) может добраться до чемпионского звания лучшей лиги мира. Об этом он рассказал в интервью корреспонденту Vesti.kz на YouTube-канале SauBall.

- В 2025 году у Казахстана будет два пояса UFC, которые принесут Шавкат Рахмонов и Асу Алмабаев. Как думаешь, это возможно?

- Это знает Всевышний. Я сказать не могу. Время покажет.

- Но что насчет Асу? Прогнозы, перспективы... Он уже на седьмом месте в своем дивизионе.

- Асу - сильный парень. За счет своего труда и усердия он достигает таких высот. Я знаю, как он пашет. Ему осталось немного. Думаю, еще два-три боя, и он дойдет до титула.

Отметим, что у 30-летнего Асу 4-0 в UFC. В этом году он провел три боя, выиграв в каждом из них.

В этом же интервью Рахмонов рассказал о своем отношении к титульному бою во время священного месяца, сделал признание о спаррингах со своим будущим оппонентом Иэном Гэрри (15-0), а также озвучил громкие планы на 2025 год.