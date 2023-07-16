Определились обладатели бонусов UFC на турнире с дебютным боем казахстанца

Казахстанский боец смешанных единоборств Азат Максум, выступающий в наилегчайшем весе, не стал обладателем бонуса UFC после своего дебютного боя в промоушене, сообщают Vesti.kz.
Сегодня, 16 июля, он выступил на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе (Невада, США), где раздельным решением судей победил американца Тайсона Нэма.
Лучшим боем вечера стал поединок, в котором австралиец Джек Делла Маддалена раздельным решением судей победил американца Бассила Хафеза. Оба бойца получат бонусы в размере 50 тысяч долларов.
По столько же за лучшее выступление вечера получат бразильянка Майра Буэно Силва, победившая американку Холли Холм удушающим приемом, и аргентинец Франсиско Прада, победивший немца Оттмана Азайтара техническим нокаутом.
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