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Новости спорта MMA UFC
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Определились обладатели бонусов UFC на турнире с дебютным боем казахстанца

Определились обладатели бонусов UFC на турнире с дебютным боем казахстанца
©UFC

Казахстанский боец смешанных единоборств Азат Максум, выступающий в наилегчайшем весе, не стал обладателем бонуса UFC после своего дебютного боя в промоушене, сообщают Vesti.kz

Сегодня, 16 июля, он выступил на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе (Невада, США), где раздельным решением судей победил американца Тайсона Нэма.

Лучшим боем вечера стал поединок, в котором австралиец Джек Делла Маддалена раздельным решением судей победил американца Бассила Хафеза. Оба бойца получат бонусы в размере 50 тысяч долларов.

По столько же за лучшее выступление вечера получат бразильянка Майра Буэно Силва, победившая американку Холли Холм удушающим приемом, и аргентинец Франсиско Прада, победивший немца Оттмана Азайтара техническим нокаутом. 

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Метки:
Максум Азат UFC

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