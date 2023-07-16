Небитый казахстанский боец сравнялся с Шавкатом Рахмоновым после победного дебюта в UFC

Казахстанский боец Азат Максум сравнялся со своим соотечественником Шавкатом Рахмоновым по статистике в смешанных единоборствах, сообщают Vesti.kz.

Сегодня, 16 июля, он с победы дебютировал в мировом промоушене, победив на турнире UFC on ESPN 49 в Лас-Вегасе (Невада, США) американца Тайсона Нэма.

Теперь рекорд Максума составляет 17-0. Такую же статистику выступлений в ММА имеет и Рахмонов, который в UFC провел уже пять боев.

При этом Рахмонов все свои поединки выиграл досрочно, а Максум четыре раза доводил до судейского решения, в том числе и в UFC.

Напомним, что через три недели в UFC дебютирует казахстанец Асу Алмабаев.

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