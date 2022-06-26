"Очень важная победа". Хабиб похвалил Морозова после успеха в UFC

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поддержал Сергея Морозова после победы, сообщают Vesti.kz.

Казахстанский боец выступил на турнире UFC Vegas 57 в Лас-Вегасе (Невада, США), где также дрался двоюродный брат российской звезды Умар Нурмагомедов. Морозов одержал победу над бразильцем Раулианом Пайвой. Этот бой стал для него последним по контракту с UFC, и пока неизвестно, предложат ли ему новый.

Хабиб сделал несколько комментариев по бою Морозова, отметив, что это была важная для него победа.

Новые выпуски на нашем YouTube-канале. Смотрим, комментируем, лайкаем!

Разбор крутейших боев Рахмонова и Морозова в UFC: