Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Олимпиада Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 705 18 999 35
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта MMA UFC
Комментарии

Небитый брат Хабиба Нурмагомедова одержал победу в UFC

Небитый брат Хабиба Нурмагомедова одержал победу в UFC
©UFC

Российский боец Умар Нурмагомедов, двоюродный брат экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, одержал очередную победу под эгидой промоушена, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Он выступил в основном карде турнира UFC Vegas 57 в Лас-Вегасе (Невада, США). Соперником 26-летнего Нурмагомедова в легчайшем весе стал 30-летний американец Нэйт Манесс.

Бой прошел под тотальным доминированием россиянина, но при этом он не смог закончить его досрочно. Нурмагомедов выиграл единогласным решением судей - 30-27, 30-26, 30-25.

Отметим, что в углу Умара поддерживал Хабиб, который ранее посмотрел победный бой казахстанца Сергея Морозова.

Для Нурмагомедова это был третий бой в UFC, в первом из них он удосрочил как раз Морозова. При этом во всех своих поединках в ММА Умар еще ни разу не проигрывал.

Напомним, что со-главным боем на турнире станет поединок казахстанца Шавката Рахмонова против американца Нила Мэгни. Ранее же, помимо Морозова, победу одержал казахский боец из Китая Сайран Нурданбек.

Новые выпуски на нашем YouTube-канале. Смотрим, комментируем, лайкаем!

Эксклюзивное видеоинтервью Шавката Рахмонова:

И Сергея Морозова:

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Нурмагомедов Хабиб UFC

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 09:33
UFC
Полное видео боя, или как Морозов победил обидчика Жумагулова в UFC Полное видео боя, или как Морозов победил обидчика Жумагулова в UFC
Сегодня , 09:14
UFC
Небитый брат Хабиба Нурмагомедова одержал победу в UFC Небитый брат Хабиба Нурмагомедова одержал победу в UFC
Сегодня , 08:58
UFC
Первые эмоции, или как Сергей Морозов отреагировал на важную победу в UFC Первые эмоции, или как Сергей Морозов отреагировал на важную победу в UFC
Сегодня , 08:30
UFC
Находится в UFC не просто так! Как казах одержал вторую победу подряд в промоушене Находится в UFC не просто так! Как казах одержал вторую победу подряд в промоушене
Сегодня , 08:16
UFC
"Навязывать и газовать". Сергей Морозов оценил свою вторую победу в UFC "Навязывать и газовать". Сергей Морозов оценил свою вторую победу в UFC
Сегодня , 08:01
UFC
Было страшно, или как Морозов перевернул ход боя в UFC Было страшно, или как Морозов перевернул ход боя в UFC
Сегодня , 07:48
UFC
Хабиб Нурмагомедов поддержал Сергея Морозова в победном бою в UFC Хабиб Нурмагомедов поддержал Сергея Морозова в победном бою в UFC
Сегодня , 07:28
UFC
Казахский боец из Китая одержал вторую победу в UFC Казахский боец из Китая одержал вторую победу в UFC
Сегодня , 06:56
UFC
Сергей Морозов одержал победу над обидчиком Жумагулова в UFC Сергей Морозов одержал победу над обидчиком Жумагулова в UFC
Вчера , 19:01
UFC
Хабиб обратился к своему брату перед турниром UFC с участием казахстанцев Хабиб обратился к своему брату перед турниром UFC с участием казахстанцев
Вчера , 12:14
UFC
Что это было? МакГрегор удалил пост из соцсетей после согласия на реванш с Мейвезером Что это было? МакГрегор удалил пост из соцсетей после согласия на реванш с Мейвезером
Вчера , 11:26
UFC
Прямая трансляция боев Шавката Рахмонова и Сергея Морозова в UFC Прямая трансляция боев Шавката Рахмонова и Сергея Морозова в UFC
Вчера , 10:33
UFC
Казахстанец Морозов бурно отреагировал на встречу с Нурмагомедовым перед боем в UFC Казахстанец Морозов бурно отреагировал на встречу с Нурмагомедовым перед боем в UFC
Вчера , 09:54
UFC
Экс-чемпион UFC проиграл третий бой в лиге PFL Экс-чемпион UFC проиграл третий бой в лиге PFL
Вчера , 09:23
UFC
Рахмонов и Мэгни провели дуэль взглядов перед боем в UFC Рахмонов и Мэгни провели дуэль взглядов перед боем в UFC
Вчера , 00:00
UFC
Экс-чемпион UFC отреагировал на подготовку Головкина к трилогии с "Канело" Экс-чемпион UFC отреагировал на подготовку Головкина к трилогии с "Канело"
24 июня, 23:28
UFC
Мэгни оказался тяжелее Рахмонова перед боем в UFC Мэгни оказался тяжелее Рахмонова перед боем в UFC
24 июня, 22:52
UFC
Шавкат Рахмонов и Сергей Морозов прошли взвешивание перед боями в UFC Шавкат Рахмонов и Сергей Морозов прошли взвешивание перед боями в UFC
24 июня, 21:21
UFC
Хабибу приписали худшие качества МакГрегора Хабибу приписали худшие качества МакГрегора
24 июня, 20:53
UFC
Эксперт назвал преимущество Морозова перед боем в UFC Эксперт назвал преимущество Морозова перед боем в UFC
24 июня, 17:01
UFC
Российский боец оценил чемпионский потенциал Рахмонова Российский боец оценил чемпионский потенциал Рахмонова
24 июня, 16:23
UFC
"Совсем другое дело". Прогноз на бой Рахмонова за место в топ-10 UFC "Совсем другое дело". Прогноз на бой Рахмонова за место в топ-10 UFC
24 июня, 14:57
UFC
Экс-претендент на титул UFC обратился к Шавкату Рахмонову Экс-претендент на титул UFC обратился к Шавкату Рахмонову
24 июня, 14:35
UFC
Оценены шансы Рахмонова против Усмана, Чимаева и Ковингтона в UFC Оценены шансы Рахмонова против Усмана, Чимаева и Ковингтона в UFC
24 июня, 13:33
UFC
Новый контракт или прощание с UFC? Прогноз на бой казахстанца Сергея Морозова Новый контракт или прощание с UFC? Прогноз на бой казахстанца Сергея Морозова
24 июня, 13:18
UFC
Рахмонов сделал необычное признание Рахмонов сделал необычное признание
24 июня, 12:54
UFC
МакГрегор ведет переговоры о реванше с Мейвезером МакГрегор ведет переговоры о реванше с Мейвезером
24 июня, 11:37
UFC
Эксклюзивное видеоинтервью Рахмонова: почему с ним не общался Усман и как реагирует на "Интернет-героев" Эксклюзивное видеоинтервью Рахмонова: почему с ним не общался Усман и как реагирует на "Интернет-героев"
24 июня, 08:53
UFC
Рахмонову предрекли будущее Чимаева и назвали безумный плюс в бою с "Сенсацией" Рахмонову предрекли будущее Чимаева и назвали безумный плюс в бою с "Сенсацией"
24 июня, 07:50
UFC
"Постоянно ее кушаю". Рахмонов рассказал о важной части казахской кухни "Постоянно ее кушаю". Рахмонов рассказал о важной части казахской кухни

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 705 18 999 35

pavel@tn.kz

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus