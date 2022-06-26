Небитый брат Хабиба Нурмагомедова одержал победу в UFC

Российский боец Умар Нурмагомедов, двоюродный брат экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, одержал очередную победу под эгидой промоушена, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Он выступил в основном карде турнира UFC Vegas 57 в Лас-Вегасе (Невада, США). Соперником 26-летнего Нурмагомедова в легчайшем весе стал 30-летний американец Нэйт Манесс.

Бой прошел под тотальным доминированием россиянина, но при этом он не смог закончить его досрочно. Нурмагомедов выиграл единогласным решением судей - 30-27, 30-26, 30-25.

Отметим, что в углу Умара поддерживал Хабиб, который ранее посмотрел победный бой казахстанца Сергея Морозова.

Для Нурмагомедова это был третий бой в UFC, в первом из них он удосрочил как раз Морозова. При этом во всех своих поединках в ММА Умар еще ни разу не проигрывал.

Напомним, что со-главным боем на турнире станет поединок казахстанца Шавката Рахмонова против американца Нила Мэгни. Ранее же, помимо Морозова, победу одержал казахский боец из Китая Сайран Нурданбек.

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Эксклюзивное видеоинтервью Шавката Рахмонова:



И Сергея Морозова:

