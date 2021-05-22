Обидчик Жумагулова в UFC попал в больницу после неудачной весогонки

Боец UFC Раулиан Пайва попал в больницу после неудачной весогонки, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на MMA Fighting. Бразилец должен был выступить на турнире UFC Вегас 27.

Ожидалось, что его соперником станет другой боец наилегчайшего веса Давид Дворак. Но в результате этот поединок пришлось отменить.

"Вчера я гонял вес. Со мной все было в порядке. Помню, как вышел из сауны, потом у меня началась сильная головная боль, испытывал боль в груди. Не помню, что было после. Помню только, что очнулся в больнице.

Разум хотел гонять вес, но мое тело сказало "нет". Врач сказал, что у меня было пониженное давление, что я был обезвожен. Слава богу, сейчас со мной все в порядке и я уже выписался", - сказал Пайва.

Напомним, что свой дебютный бой в UFC казахстанский файтер Жалгас Жумагулов проводил против Пайвы летом прошлого года и проиграл судейским решением. При этом бразилец был лишен 20 процентов гонорара в пользу казахстанца, так как на взвешивании на три фунта превысил лимит наилегчайшей категории.

На турнире UFC Вегас 27, который состоится в ночь на воскресенье, 23 мая, в Лас-Вегасе (Невада, США), выступят два казахских бойца - Дамир Исмагулов (19-1) из России и Сайран Нурданбек (19-6) из Китая. Более подробно об этом можно прочитать здесь.

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