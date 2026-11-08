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Нокаутом обернулся главный бой турнира UFC в Лас-Вегасе

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Нокаутом обернулся главный бой турнира UFC в Лас-Вегасе Фото: UFC©

В Лас-Вегасе состоялся турнир UFC, в главном событии которого встретились доминиканский тяжеловес Вальдо Кортес-Акоста (17-5) и бразилец Джонни Уокер (24-10), передают Vesti.kz.

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В Лас-Вегасе состоялся турнир UFC, в главном событии которого встретились доминиканский тяжеловес Вальдо Кортес-Акоста (17-5) и бразилец Джонни Уокер (24-10), передают Vesti.kz.

Развязка боя наступила в третьем раунде, когда Уокер нокаутировал своего соперника.

Для Уокера это 24-я победа в карьере при десяти поражениях. Кортес-Акоста, в свою очередь, потерпел пятое поражение при 17 победах.

Изначально в качестве главного события турнира был запланирован бой в полусреднем весе между бразильцем Габриэлом Бонфимом и американцем Шоном Брэди. Однако 29 октября стало известно, что Брэди получил травму и поединок был отменён. В течение того же дня организаторы объявили, что бой между Кортесом-Акостой и Уокером возглавит турнир UFC в Лас-Вегасе.

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